Odbojka

Slovenci na pripravah brez Možiča, Kovačič spregovoril o ciljih na SP

Ljubljana, 21. 08. 2025 18.50 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Slovensko odbojkarsko reprezentanco čez dobre tri tedne čaka prva tekma svetovnega prvenstva na Filipinih proti Čilencem. Do odhoda v jugovzhodno Azijo bo izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Fabia Solija trenirala skorajda v popolni zasedbi z izjemo Roka Možiča, ki je zaradi težav s kolenom vprašljiv za nastop na SP.

Izbrana vrsta se je v Ljubljani zbrala 12. avgusta in začela enomesečno pripravljalno obdobje do SP. Konec avgusta se bo odpravila na Japonsko ter se tam tudi s privajanjem na tamkajšnji časovni pas pomerila z Japonci na pripravljalnih tekmah. "Mislim, da je vse tako, kot smo si zadali pred pripravami na svetovno prvenstvo. Pred prvim treningom je trener povedal, da moramo dvigniti nivo servisa in sprejema, tako da delamo poudarek na teh segmentih. Delamo dobro in mislim, da smo na pravi poti," je povedal Jani Kovačič.

Nekateri reprezentanti so v prvih dneh priprav dobili nekaj dni dodatnega počitka, po izpuščenem večjem delu Lige narodov pa so v delo zdaj že dodobra vključeni tudi Tine Urnaut, Alen Pajenk in Gregor Ropret, nosilci reprezentance iz prejšnjih let. Malce kasneje se bo ekipi po dogovoru s selektorjem Fabiem Solijem pridružil še Rok Možič, ki pa ima težave s kolenom. Kot je izpostavil selektor, je njegov nastop na SP trenutno "50-50".

Slovenija se bo na SP, ki se bo začelo 12. septembra, najprej pomerila s Čilom (13. 9.), nato pa z Bolgarijo (15.) in Nemčijo (17.). Po skupinskem delu sledijo izločilni boji. "Bolgari in Nemci so na zelo visokem nivoju, tako da bomo morali že v skupinskem delu biti pravi. Pritisk je pred vsakim prvenstvom, ampak smo se do sedaj dobro spopadali s tem. Tudi sedaj bo pritisk, da osvojimo medaljo, upam, da se bomo borili za najvišja mesta," je še dodal Kovačič.

