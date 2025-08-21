Slovenci na pripravah brez Možiča, Kovačič spregovoril o ciljih na SP

Izbrana vrsta se je v Ljubljani zbrala 12. avgusta in začela enomesečno pripravljalno obdobje do SP. Konec avgusta se bo odpravila na Japonsko ter se tam tudi s privajanjem na tamkajšnji časovni pas pomerila z Japonci na pripravljalnih tekmah. "Mislim, da je vse tako, kot smo si zadali pred pripravami na svetovno prvenstvo. Pred prvim treningom je trener povedal, da moramo dvigniti nivo servisa in sprejema, tako da delamo poudarek na teh segmentih. Delamo dobro in mislim, da smo na pravi poti," je povedal Jani Kovačič.

Nekateri reprezentanti so v prvih dneh priprav dobili nekaj dni dodatnega počitka, po izpuščenem večjem delu Lige narodov pa so v delo zdaj že dodobra vključeni tudi Tine Urnaut, Alen Pajenk in Gregor Ropret, nosilci reprezentance iz prejšnjih let. Malce kasneje se bo ekipi po dogovoru s selektorjem Fabiem Solijem pridružil še Rok Možič, ki pa ima težave s kolenom. Kot je izpostavil selektor, je njegov nastop na SP trenutno "50-50".