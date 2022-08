Odbojkarje zanima: 'Koliko aparatov za kavo gre s košarkarji v Nemčijo?'

Pred durmi sta dve veliki prvenstvi, na katerih bodo (upamo) slovenski košarkarji in odbojkarji igrali ključni vlogi. Dogajanje na obeh prvenstvih si boste seveda lahko ogledali na POP TV, Kanalu A in VOYO. Pred začetkom obeh dogodkov je naša ekipa odbojkarje prosila, da svojim košarkarskim rojakom postavijo tri vprašanja, odgovori so pričakovano bili zanimivi.

Odbojkar Tine Urnaut: "Glede na vaše zelo dolge in uspešne kariere, katera tekma vam je ostala najbolj v spominu?" Košarkar Vlatko Čančar: "Dobro vprašanje. Vsekakor finale (Eurobasketa 2017) med Slovenijo in Srbijo." Košarkar Gregor Hrovat: "Moja prva reprezentančna tekma leta 2017 proti Belorusiji." Košarkar Aleksej Nikolić: "Finale." Odbojkar Klemen Čebulj: "Ali veste, katere reprezentance bodo na vašem evropskem prvenstvu, s katerimi bomo igrali tudi mi na svetovnem prvenstvu?" Nikolić: "Srbija? Oni so dobri." Čančar: "Francozi, Španci, Američani." Hrovat: "Francija." Odbojkar Alen Pajenk: "Zanima me, koliko aparatov za kavo boste vzeli s seboj, ker vemo, da v Nemčiji kava ni ravno najboljša." Hrovat: "Zagotovo bomo kakšnega vzeli, za vsak slučaj." Nikolić: "Po moje dva, en bo za rezervo, če se prvi pokvari." Čančar: "Jaz ne uživam kofeina."