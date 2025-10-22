Svetli način
Odbojka

Odbojkarji ACH-ja na Nizozemskem lovijo zalet za Ligo prvakov

Doetinchem, 22. 10. 2025 17.49 | Posodobljeno pred eno minuto

A.V.
Odbojkarji ACH Volleyja s prvo tekmo 1. kroga kvalifikacij začenjajo trnovo pot do želene uvrstitve v skupinski del elitne Lige prvakov. Nasprotnik ljubljanske zasedbe je nizozemski prvak Orion Stars, ki ima na las podobne ambicije kot serijski slovenski odbojkarski prvak. S prenosom srečanja na VOYO pričnemo ob 19.50.

Liga prvakov, kvalifikacije, prva tekma, izid:
Orion Stars - ACH Volley -:- (-:-, -:-, -:-, -:-)

