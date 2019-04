Odbojkarji ACH-ja s tretjo zmago v finalni seriji slavijo novo državno zvezdico

To je skupno že 16. naslov državnega prvaka za absolutnega vladarja slovenske klubske odbojke, moštvo ACH-ja, ki je tudi na tretji - kot se je po zadnji točki na srečanju v Tivoliju izkazalo - in obenem zadnji tekmi letošnjega finala naše odbojkarske moške državne lige potrdilo svoj primat z zmago s 3:1 (19, 21, -16, 19).



Varovanci še 'dovčerajšnjega' aktivnega člana ljubljanskega moštva na parketu Mitje Pleška so le v tretjem nizu nekoliko 'zaspali', ko so jih gostje iz Kamnika nadigrali s 16:25, medtem ko so v vseh ostalih obdobjih igre bili veliko boljši tekmec odbojkarji v oranžno-modrih dresih. Če je bila prva tekma letošnje finalne serije med omenjenima moštvoma še najbolj izenačena, ki jo je ACH dobil šele v t. i. zlatem, petem nizu, sta bili preostali dve bolj kot ne rutinsko opravljen posel s strani favoriziranih Ljubljančanov.