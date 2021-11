Odbojkarji ACH nadigrali še Calcit

Odbojkarji ACH so v Kamniku dobili še svojo deveto tekmo v državnem prvenstvu. Na derbiju, ki je bil bolj na papirju kot v realnosti, so brez kakršnih koli težav s 3:0 premagali Calcit Volley in zanesljivo vodijo na prvenstveni razpredelnici.

Pokalni prvaki iz Kamnika, ki jim letos ne gre vse po načrtih, so še enkrat pokazali slabo predstavo in se niti v enem trenutku niso mogli nadejati, da bi lahko ogrozili zmago Ljubljančanov. Ti so prevladovali so predvsem v bloku (z njim so dosegli 14 točk), v katerem je poleg centralnih blokerjev blestel tudi Jan Pokeršnik. Korošec v ljubljanski vrsti je bil s 14 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme, devet točk je dosegel z napadom, štiri z blokom in eno s začetnim udarcem. "Nocoj smo prikazali zelo dobro igro, čeprav v zadnjem času zaradi številnih tekem niti nimamo dovolj časa, da bi v miru trenirali. Mislim, da smo imeli srečo pri izboru tujih odbojkarjev, ki so prinesli karakter v zelo dobre slovenske igralce, tako da imamo za zdaj zelo dober kolektiv. Dejstvo je, da do zdaj nismo še ničesar osvojili, smo pa lahko zadovoljni s tem, kako igralci delujejo na igrišču in kako spoštujejo dogovor. V sredo igramo pokal challenge, ki je naš prvi veliki cilj, vemo, da imamo velik potencial, moramo pa ostati skromni in pridno trenirati še naprej. Domačine smo nekoliko presenetili s svojo igro, kajti to je bila naša najboljša igra v letošnji sezoni," je dejal gostujoči trener Milan Kašić.

Trener domačih Matija Pleško je bil manj razpoložen: "Te tekme ne smemo pozabiti, mora ostati v glavi in jo moramo imeti za opomnik. Glede same tekme sem igralcem povedal, da me ni najbolj zmotilo to, da nas je tekmec zblokiral, da je bil boljši v napadu, ampak da so tako mirno prenesli ta poraz in da ni bilo nobene prave reakcije. Imeli smo soliden sprejem, sploh za naše razmere, toda v napadu nismo imeli ideje, kako priti mimo bloka. ACH je bil celo nekaj slabši na sprejemu, tudi v napadu ni ravno blestel, tako da niti ni prikazal nobene 'ekstra' igre, če izvzamemo blok, in to je tisto, kar me najbolj moti." Prvi zasledovalci Ljubljančanov in branilci naslova, odbojkarji Merkur Maribora, v Kranju pri zadnjeuvrščenem Hiša na kolesu Triglavu niso imeli težav. V generalki za Ligo prvakov, ki se začenja naslednji teden, so imeli stvari ves čas pod nadzorom, čeprav so v prvih dveh nizih tekmeca strli šele v končnici, Kranjčani se se v prvem držali do izida 19:20, v drugem pa do izida 17:19. Glavni razlog za zanesljivo zmago je bil blok, gosti so z njim dosegli 12 točk. Z 19 točkami je bil najučinkovitejši igralec tekme Žiga Donik.

