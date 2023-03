Odbojkarji ACH Volleya do svoje 14., Mariborčanke pa do 19. pokalne lovorike

Odbojkarji ACH Volleyja so v Velenju osvojili 14. pokalno lovoriko. V izenačenem in dolgem finalu so s 3:2 (-24, 22, 23, -22, 10) premagali Calcit Volley. Odbojkarice Nove KBM Branika pa so zmagovalke slovenskega odbojkarskega pokala. V finalu v Velenju so s 3:2 (16, 20, -18, -20, 17) premagale tradicionalnega tekmeca Calcit Volley. Za Mariborčanke je to 19. pokalni naslov, prvi po letu 2020, Kamničanke ostajajo pri štirih.

Pred pokalom v Velenju so se Ljubljančani in Kamničani v sezoni srečali že štirikrat. Vse štiri dvoboje je dobil ACH, a v nobenem tekmecev ni nadigral. Tako so odbojkarji Calcita v Velenje dopotovali polni optimizma, verjeli so, da lahko pripravijo presenečenje. In to se je kazalo tudi na igrišču. Štirikratni zmagovalci so bili branilcem naslova prav v vseh nizih enakovredni, na koncu pa jim je zmanjkalo nekaj zbranosti, tako da so morali spet čestitati Ljubljančanom za zmago. Kamničani so že v prvem nizu ostali brez Jana Klobučarja, ki se je poškodoval, vendar se jim to ni poznalo. Večji del prvega niza so vodili, pri vodstvu 20:15 je tudi kazalo, da bodo zanesljivo dobili niz, a so se morali v končnici zelo potruditi. Pri izidu 21:24 pa so gosti dobili tri zaporedne točke in izenačili. Toda Calcit je vendarle osvojili zadnji točki, niz je z blokom končal nekdanji član ACH Uroš Pavlović.

icon-expand Odbojkarji ACH Volleyja so v razburljivi končnici finalne pokalne tekme le uspeli streti odpor odličnih Kamničanov. FOTO: Damjan Žibert

Tudi polovico drugega niza so imeli pobudo Kamničani. Toda po izenačenju 15:15 so jo prevzeli oranžni zmaji, ki so prišli treh točk prednosti in niz zanesljivo pripeljali do konca. Kdor je mislil, da se je s tem odpor Calcita končal, ko je v tretjem nizu zaostal 3:7, se je pošteno zmotil. Izenačen boj za vsako točko se je nadaljeval, Kamničani so tekmecu dihali za ovratnik, predali pa se niso niti po zaostanku 19:24. Ubranili so štiri zaključne žoge, pete pa ne. Tudi to jih ni vrglo iz tirnic. Še vedno so se borili, bili favoritom povsem enakovredni, za boj in nepopustljivost pa so bili nagrajeni z izenačenjem na 2:2. Ko je Uroš Planinšič na začetku "tie breaka" podelil dva bloka Klemnu Šenu, je bilo videti, da se pripravlja presenečenje. A ACH je vendarle uvidel, da je vrag odnesel šalo, po zaostanku 2:4 je zaigral podjetneje in na koncu vendarle zanesljivo prišel do naslova. Za najkoristnejšega igralca tekme so izbrali kapetana Ljubljančanov Nikolo Gjorgieva.

icon-expand Odbojkarice Nove KBM Branika so se zasluženo razveselile svoje 19. pokalne lovorike. FOTO: Damjan Žibert

Mariborčanke strle odpor Kamničank

V zadnjih 15 dneh je bil to sicer že peti medsebojni obračun tradicionalnih tekmic, le enega so dobile kamniške odbojkarice. Še posebej boleč poraz zanje je bil v sredo, ko so v svoji dvorani ostale brez finala srednjeevropske lige. Še pod vtisom sredinega poraza so Kamničanke vstopile v prvi niz, ko so Mariborčanke z dvema asoma Tali Lekše in uspešnem napadu Ize Mlakar povedle s 7:3. Tudi po polminutnem odmoru Kamničanke niso vzpostavile ravnotežja na igrišču, tako da so tekmice zanesljivo dobile prvi niz. V drugem nizu so kamniške odbojkarice le zaigrale bolje na sprejemu, bolj nevarne so bile tudi na svoj servis in po napaki Mariborčank so povedle s 7:4. Po bloku Maše Pucelj je bilo 9:5, tako da je trener Nove KBM Branika Bruno Najdič vzel sploh svoj prvi polminutni odmor na tekmi. Ob pravem trenutku za njegovo ekipo, kajti po dveh lastnih napakah Kamničank je bil izid na deseti točki izenačen, zato je po polminutnem odmoru posegel Rozman.

icon-expand Varovanke mariborskega strokovnjaka Bruna Najdića so odigrale odlično tekmo za novo pokalno lovoriko v svojih vitrinah. FOTO: Damjan Žibert