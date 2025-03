Odbojkarji ACH Volleya še 14. do naslov prvaka srednjeevropske lige

Odbojkarji ACH Volleyja so še 14. osvojili naslov prvaka srednjeevropske lige. V finalu zaključnega turnirja v Zagrebu so s 3:0 premagali zagrebško Mladost in se ji s tem tudi na najboljši možen način oddolžili za poraz v rednem delu tekmovanja. Za ljubljansko ekipo je to druga lovorika v sezoni, najboljša je bila že v slovenskem pokalu.

Četa Matjaža Hafnerja si je proti ekipi Radovana Gačiča, nekdanjega trenerja ljubljanskega moštva, psihološko prednost priborila v prvem nizu, ko je že zaostajala z 11:18 in kljub dvema zaključnima točkama tekmecev rezultat obrnila sebi v prid. Za zasuk ima veliko zaslug trener Hafner, ki je uvidel, da nekateri igralci niso razpoloženi, iz igre je potegnil korektorja Alena Šketa, sprejemalca Luko Marovta in blokerja Matica Videčnika, ki so jih uspešno zamenjali Matej Kök, Klemen Šen in Sašo Štalekar.

Sašo Štalekar FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Kök je tako pri izidu 23:24 izničil prvo zaključno žogo tekmecev, Jan Pokeršnik drugo, prednost je na stran Ljubljančanov obrnil blok Janeza Janža Kržiča, oranžni zmaji pa so se zmage v nizu veselili po napaki Đorđeja Jovovića, še lani igralca kranjskega Triglava. Drugi niz je nato odigrala na krilih tega preobrata, v tretjem je že kazalo, da težav ne bo več, a se domači kljub zaostanku šestih točk niso hoteli predati. Izenačili so na 20:20, toda končnica je predvsem po zaslugi Köka, ki je bil z 12 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme, pripadla daleč najuspešnejši ekipi v zgodovini tega tekmovanja. Kök je pri izidu 21:22 prispeval as in poskrbel za odločilen trenutek tretjega niza.

ACH Volley FOTO: Profimedia icon-expand

"Tekmo smo začeli izjemno slabo, tekmec pa je bil motiviran in je odlično serviral. To nam je vse do sredine niza povzročalo velike težave, vendar smo z menjavami ujeli ritem in v nadaljevanju tekme pokazali, da si zaslužimo naslov srednjeevropskih prvakov. Čestitam fantom za osvojeno lovoriko," je bil zadovoljen Hafner. Enako velja tudi za najkoristnejšega igralca tekme Köka: "Izjemno smo zadovoljni po današnji zmagi. Zavedali smo se, da v Zagreb nismo prišli v najboljši formi in da bosta obe tekmi na nož. V prvem nizu smo se vrnili po visokem zaostanku, kar nam je dalo dodatno motivacijo in zagon za boljšo igro v drugem in tretjem nizu, v katerem pa dvomov o zmagovalcu ni bilo. Časa za proslavljanje ni, saj nas že v soboto čaka derbi v domačem prvenstvu proti Calcitu."

Matej Kök FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

ACH je tudi nadaljeval niz slovenskih zmag v tem tekmovanju, na vrhu je nasledil Calcit Volley, ki je bil lani najboljši, ko ACH ni igral. Tretje mesto je v Zagrebu osvojil i-Vent Maribor, v malem finalu je bil boljši od avstrijske Zadruge Dob.

Zmagovalci srednjeevropske odbojkarske lige za moške: 2005/06 HotVolleys Dunaj 2006/07 Autocommerce Bled 2007/08 ACH Volley Bled 2008/09 Hypo Tirol Innsbruck 2009/10 ACH Volley Bled 2010/11 ACH Volley Bled 2011/12 Hypo Tirol Innsbruck 2012/13 ACH Volley Ljubljana 2013/14 ACH Volley Ljubljana 2014/15 Hypo Tirol Innsbruck 2015/16 ACH Volley Ljubljana 2016/17 ACH Volley Ljubljana 2017/18 Posojilnica Dob 2018/19 ACH Volley Ljubljana 2019/20 ACH Volley Ljubljana 2020/21 ACH Volley Ljubljana 2021/22 ACH Volley Ljubljana 2022/23 ACH Volley Ljubljana 2023/24 Calcit Volley Kamnik 2024/25 ACH Volley Ljubljana

Calcit po ogorčenem boju ostal brez lovorike Odbojkaricam Calcita Volleyja ni uspelo še petič osvojiti srednjeevropske lige. V finalu zaključnega turnirja v Zagrebu so po ogorčenem boju morale priznati premoč domači Mladosti, ki je bila boljša s 3:2. Za Zagrebčanke, ti so se oddolžile Kamničankam za lanski finalni poraz z istim izidom, je to prvi naslov v tem tekmovanju, za Hrvaško pa drugi, leta 2009 je bila najboljša Rijeka. Calcit, ki je v finalu izgubil četrtič, s štirimi zmagami skupaj z OTP banko Branikom ostaja najuspešnejša ekipa tega tekmovanja. Finale v Zagrebu je postregel z izenačenim potekom, obe ekipi sta imeli tako dobre kot slabe trenutke. Zato preobratov ni manjkalo, Kamničanke so bile na pragu, da v "tie breaku" naredijo odločilnega, a niso izkoristile zaključne žoge. Zaostajale so namreč že z 2:8 in 3:9, pa nato izenačile na 12:12 in 13:13, ubranile prvo zaključno žogo Hrvatic, nato pa pri izidu 15:16 zapravile svojo, za kar je sledila kazen. Najučinkovitejša igralka tekme je bila Maša Pucelj, ki je dosegla je 31 točk.