Odbojka

Odbojkarji ACH Volleyja odštevajo ure do uvodne tekme v Ligi prvakov

Trento, 10. 12. 2025 20.31 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
Matic Flajšman
Odbojkarji ACH Volleyja odštevajo ure do uvodne tekme sezone v Ligi prvakov, ki jih v četrtek zvečer s prenosom na Kanalu A in VOYO čaka proti Trentinu. Ljubljančani so v sredo prispeli v Trento in v dvorani Pala Trento opravili s prvim treningom. V taboru ACH-ja so dejali, da se nikogar ne bojijo, tudi aktualnih italijanskih prvakov in štirikratnih zmagovalcev Lige prvakov ne.

  • Iz 24UR: Pred tekmo med Trentinom in ACH Volleyjem
    03:09
    Iz 24UR: Pred tekmo med Trentinom in ACH Volleyjem
  • Klemen Šen pred tekmo s Trentinom
    01:12
    Klemen Šen pred tekmo s Trentinom
  • Gregor Ropret pred gostovanjem pri Trentinu
    01:02
    Gregor Ropret pred gostovanjem pri Trentinu
