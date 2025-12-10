Odbojkarji ACH Volleyja odštevajo ure do uvodne tekme v Ligi prvakov

Odbojkarji ACH Volleyja odštevajo ure do uvodne tekme sezone v Ligi prvakov, ki jih v četrtek zvečer s prenosom na Kanalu A in VOYO čaka proti Trentinu. Ljubljančani so v sredo prispeli v Trento in v dvorani Pala Trento opravili s prvim treningom. V taboru ACH-ja so dejali, da se nikogar ne bojijo, tudi aktualnih italijanskih prvakov in štirikratnih zmagovalcev Lige prvakov ne.