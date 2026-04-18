Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odločila 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Odbojka

Odbojkarji ACH Volleyja tudi na drugi tekmi premočni za Calcit

Ljubljana, 18. 04. 2026 21.28 pred 48 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA
ACH Volley - Piacenza

Odbojkarji ACH Volleyja v finalni seriji državnega prvenstva dokazujejo tisto, kar so praktično že vsi vedeli pred njenim začetkom. Branilci naslova so enostavno premočni za Calcit Volley, tudi drugo finalno tekmo so dobili gladko, s 3:0.

ACH Volley
ACH Volley
FOTO: Luka Kotnik

Do druge zmage, ki jih je popeljala na prag 22. naslova državnih prvakov, so prišli brez posebnega naprezanja, praktično s pol moči. Niti en niz ni ponudil posebne razburljivosti, pa čeprav njihovi izidi mogoče delno ne kažejo na to.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Oranžni zmaji so v vseh nizih hitro prišli do zanesljivega vodstva, nato pa tekmeca držali na varni razdalji. Kamničani so sicer vseh nizih povedli z 1:0, v prvih dveh je bilo to njihovo edino vodstvo, v tretjem pa so prednost držali le za kakšen trenutek dlje.

ACH Volley - Piacenza
ACH Volley - Piacenza
FOTO: Luka Kotnik

Pravega pritiska na ljubljanski sprejem niso izvajali, tudi obramba je le redko zaustavljala napadalne akcije ljubljanske ekipe, pri kateri je tradicionalno največ točk dosegel Tonček Štern, tokrat jih je v statistiko vpisal 16, čeprav je igral le dva niza in pol. V tretjem ga je namreč zamenjal Gregor Šket, priložnost za igro pa je v tem delu dobil tudi drugi podajalec ekipe Nejc Najdič.

Tretja tekma bo v sredo v Tivoliju.

ach volley calcit volley odbojka

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641