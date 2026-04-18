Odbojkarji ACH Volleyja tudi na drugi tekmi premočni za Calcit

Do druge zmage, ki jih je popeljala na prag 22. naslova državnih prvakov, so prišli brez posebnega naprezanja, praktično s pol moči. Niti en niz ni ponudil posebne razburljivosti, pa čeprav njihovi izidi mogoče delno ne kažejo na to.

Oranžni zmaji so v vseh nizih hitro prišli do zanesljivega vodstva, nato pa tekmeca držali na varni razdalji. Kamničani so sicer vseh nizih povedli z 1:0, v prvih dveh je bilo to njihovo edino vodstvo, v tretjem pa so prednost držali le za kakšen trenutek dlje.

Pravega pritiska na ljubljanski sprejem niso izvajali, tudi obramba je le redko zaustavljala napadalne akcije ljubljanske ekipe, pri kateri je tradicionalno največ točk dosegel Tonček Štern, tokrat jih je v statistiko vpisal 16, čeprav je igral le dva niza in pol. V tretjem ga je namreč zamenjal Gregor Šket, priložnost za igro pa je v tem delu dobil tudi drugi podajalec ekipe Nejc Najdič.

Tretja tekma bo v sredo v Tivoliju.