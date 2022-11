Odbojkarji bodo Ligo narodov začeli na Japonskem

Slovenski odbojkarji bodo nastope v Ligi narodov začeli 6. junija na Japonskem, ob Sloveniji pa bodo v Nagoji, ki bo prizorišče uvodnih bojev, igrali še Japonska, Francija, Srbija, Bolgarija, Poljska, Kitajska in Iran. Vzporedno se bo odvijal tudi turnir v Ottawi v Kanadi, kjer bomo spremljali Kanado, ZDA, Argentino, Italijo, Kubo, Nemčijo, Nizozemsko in Brazilijo. Drugič se bo 16 najboljših reprezentanc sveta med seboj merilo med 20. in 25. junijem v Rotterdamu na Nizozemskem in v Orleansu v Franciji, kjer bodo nastopili tudi naši fantje, tokrat v družbi Francije, Brazilije, Argentine, Kube, Japonske, Bolgarije in Kanade.