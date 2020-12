Odbojkarji bodo še drugič igrali na SP

Na svetovnih prvenstvih, ki bosta potekali v Rusiji oz. na Nizozemskem in Poljskem, bomo spremljali 24 reprezentanc, poleg gostiteljev Rusov je mesto na moškem prvenstvu pripadlo še svetovnim prvakom Poljakom, pri dekletih se bodo ob Nizozemkah in Poljakinjah v boj za naslov prvakinj podale še Srbkinje. Neposredno uvrstitev na odbojkarski mundial si bosta zagotovili tudi po dve najuspešnejši reprezentanci z vsakega od petih celinskih prvenstev (uvrstitve zgoraj omenjenih reprezentanc na evropskem prvenstvu se v to kvoto ne štejejo). Preostalih dvanajst držav udeleženk svetovnega prvenstva za moške bo določila lestvica FIVB, na kateri Slovenci trenutno zasedajo visoko 12. mesto. Glede na to, da bo FIVB za nastop na svetovnem prvenstvu upoštevala lestvico ob koncu leta 2021 in da bodo Slovenci kot aktualni evropski podprvaki nastopili na EuroVolleyju prihodnje leto, v razvrstitvi FIVB v nobenem primeru ne bodo mogli izgubiti toliko mest, da jih v Rusiji ne bi spremljali.