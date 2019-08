Odbojkarji: Grenak priokus ostaja, a zdaj so misli že pri EP

V letošnji dolgi reprezentančni sezoni so slovenski odbojkarji najprej nastopili na pokalu FIVB Challenger in si pred domačimi navijači zagotovili uvrstitev v elitno Ligo narodov. Zatem so avgusta igrali še v 1. krogu kvalifikacij za olimpijske igre v Tokiu, a so si olimpijsko vozovnico na koncu zagotovili Poljaki. Pred našimi odbojkarji je tako le še zadnja etapa, nastop na domačem evropskem prvenstvu.

Slednjega bo Slovenija gostila skupaj s Francijo, Nizozemsko in Belgijo, naši fantje se bodo v skupini C pomerili z Belorusijo, Finsko, Turčijo, Severno Makedonijo in Rusijo. Izločilne boje, vključno s polfinalom bomo prav tako spremljali v Areni Stožice in to je za naše fante še poseben motiv. "Teh par dni, ko smo imeli prosto, nam je prišlo zelo prav, da smo malo prišli k sebi. Razočaranje, ker se nam ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre, ostaja. Smo pa zdaj z glavo že pri evropskem prvenstvu, pri zadnjem dejanju te sezone, pri domačem evropskem prvenstvu," je dejal Jan Kozamernik.