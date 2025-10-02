Svetli način
Odbojka

Odbojkarji in odbojkarice bodo prek kvalifikacij lovili nastop med elito

Ljubljana, 02. 10. 2025 16.55 | Posodobljeno pred eno minuto

Odbojkarski klubi bodo evropsko sezono začeli konec oktobra. Prek kvalifikacij si bodo mesto v elitni Ligi prvakov in prvakinj prvi poskušali priboriti odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana in odbojkarice OTP banke Branik. Te boste lahko spremljali na Kanalu A.

ACH Volley
ACH Volley FOTO: Luka Kotnik

Prvi bodo na evropski parket stopili državni prvaki, odbojkarji ACH Volleyja, ki jih 22. oktobra čaka uvodno srečanje prvega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, njihovi tekmeci pa bodo odbojkarji nizozemskega Orion Starsa iz Doetinchema.

Ljubljančani bodo pred domačim občinstvom v tem tekmovanju prvič stopili 30. oktobra, ko jih bo ob 18. uri v Tivoliju čakal povratni obračun z nizozemsko ekipo.

Odbojkarice OTP banke Branik bodo z nastopi v evropskem tekmovanju začele novembra. V tretjem krogu kvalifikacij za elitno Ligo prvakinj se bodo pred domačim občinstvom 12. novembra pomerile z zmagovalkami kvalifikacijskega obračuna med portugalsko ekipo Sport Lisboa e Benfica in špansko CD Heidelberg Las Palmas.

Branik Maribor
Branik Maribor FOTO: OZS

V sredo, 12. novembra, se bosta Evropi z nastopi v pokalu CEV Challenge predstavila tudi i-Vent Maribor in MOK Krka Novo mesto, ki bosta evropsko sezono začela z gostovanji. Mariborčani se bodo v Črni gori pomerili z Budućnostjo iz Podgorice, medtem ko bodo Novomeščani prvo tekmo odigrali proti srbski ekipi Karađorđe Topola. 

V omenjenem tekmovanju bo Slovenija imela tudi ženske predstavnice. Odbojkarice GEN-I Volleyja na svoje nasprotnice v omenjenem tekmovanju še čakajo. V 1/16-finala tekmovanja se bodo pred domačimi navijači 3. decembra pomerile z boljšo ekipo obračuna med slovaško ekipo VK Pirane Brusno in norveško TIF Viking Bergen.

V začetku novega koledarskega leta bo z nastopi v pokalu CEV začel tudi slovenski prvoligaš Alpacem Kanal, ki bo 7. januarja odigral prvo tekmo 1/16-finala, nasprotnik pa bo poraženec kvalifikacijske tekme lige prvakov med hrvaškim MOK Mursa Osijek in bolgarskim Levskim iz Sofije.

