Odbojkarji in odbojkarice bodo prek kvalifikacij lovili nastop med elito

Prvi bodo na evropski parket stopili državni prvaki, odbojkarji ACH Volleyja, ki jih 22. oktobra čaka uvodno srečanje prvega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, njihovi tekmeci pa bodo odbojkarji nizozemskega Orion Starsa iz Doetinchema.

Ljubljančani bodo pred domačim občinstvom v tem tekmovanju prvič stopili 30. oktobra, ko jih bo ob 18. uri v Tivoliju čakal povratni obračun z nizozemsko ekipo.

Odbojkarice OTP banke Branik bodo z nastopi v evropskem tekmovanju začele novembra. V tretjem krogu kvalifikacij za elitno Ligo prvakinj se bodo pred domačim občinstvom 12. novembra pomerile z zmagovalkami kvalifikacijskega obračuna med portugalsko ekipo Sport Lisboa e Benfica in špansko CD Heidelberg Las Palmas.