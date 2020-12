Odbojkarji in odbojkarice brez kvalifikacij za SP

Moško svetovno prvenstvo bo v Rusiji. Domača reprezentanca je nanj neposredno uvrščena, prav tako aktualni svetovni prvak Poljska, z evropskega prvenstva bodo nanj uvrščeni najboljši dve reprezentanci.

Če bosta to Rusija ali Poljska, bosta na prvenstvo potovali tretje in četrtovrščeni ekipi. S celinskih prvenstev bo tako prišlo deset ekip, za naslednjih 12, ki si do takrat še ne bodo zagotovile nastopa, pa bo pomembna lestvica Fivb po reprezentančnih akcijah leta 2021.

Žensko prvenstvo bosta gostili Nizozemska in Poljska, nanj so že uvrščene tudi odbojkarice Srbije, svetovne prvakinje. V moški konkurenci je Slovenija trenutno 17. na lestvici FIVB, pred njo je osem evropskih, dve južnoameriški, dve severnoameriški, dve azijski, afriška in avstralska reprezentanca. Pri ženskah je Slovenija na 39. mestu.