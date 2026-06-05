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Odbojka

Odbojkarji izpilili še zadnje podrobnosti pred odhodom na Kitajsko

Ljubljana, 05. 06. 2026 20.25 pred 20 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
STA
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Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v soboto v zgodnjih jutranjih urah odpotovala na Kitajsko, kjer jo prihodnji teden čaka prvi turnir elitne Lige narodov. Slovenci so po današnjem zadnjem treningu v ljubljanskih Stožicah izpostavili pomembnost dobrega začetka reprezentančne sezone, cilj skozi celotno ligo pa bo treba rasti v igri.

Slovenci bodo prvi turnir začeli na Kitajskem, kjer bodo v tamkajšnjem Linyiju med 10. in 14. junijem igrali s Kitajsko, Poljsko, Kubo in Japonsko. Prav gostitelji bodo v sredo ob 10.30 po slovenskem času prvi tekmec varovancev Fabia Solija.

Slovenski odbojkarji nared za začetek Lige narodov
Slovenski odbojkarji nared za začetek Lige narodov
FOTO: Aleš Oblak (OZS)

Italijanski strateg na slovenski klopi je dejal, da je zmaga proti Kitajski in dober start v ligo narodov ena najpomembnejših stvari letošnjega reprezentančnega poletja.

"Vedno je pomembno začeti z zmago. To da pomemben odgovor na delo, ki smo ga naredili v zadnjem obdobju in daje tudi energijo za naslednje tekme. Toda naš fokus mora na prvi tekmi biti na igri, ne rezultatu. Mislim, da smo zmožni prikazati dobro odbojko. Zagotovo ta ne bo perfektna, a lahko s tem, kar trenutno kažemo, na prvi tekmi pridemo do zmage," je po koncu treninga dejal Soli.

Slovenski odbojkarji nared za začetek Lige narodov
Slovenski odbojkarji nared za začetek Lige narodov
FOTO: Aleš Oblak (OZS)

Eden izmed večjih izzivov za Slovence bo tudi dolga pot v Azijo, s tem pa ne bodo imeli veliko časa, da se navadijo na tamkajšnjo dvorano.

"V prvo tekmo vstopamo nekoliko slepi. Kitajska je igrala kar nekaj pripravljalnih tekem, a je preizkusila veliko igralcev. Težko bo ugotoviti začetno postavo Kitajske in postaviti naš taktični načrt. To pomeni, da bomo morali igrati našo najboljšo odbojko in brez veliko informacij o tekmecu, a je to delo, ki ga lahko opravimo," je še dejal Soli, ki želi tako kot lani tudi letos poiskati najboljšo možno kombinacijo izkušenih nosilcev slovenske igre in mladih igralcev.

Nekoliko pozneje se je zaradi klubskih obveznosti na pripravah slovenski izbrani vrsti pridružil Jan Kozamernik. "Malenkost kasneje sem prišel, a spočit in s spočito glavo, kar je najbolj pomembno. Zdaj sem že prišel v lep ritem in se veselim prihajajočih tekem. Priprave sem izkoristil, kolikor se je dalo, se povezal nazaj s fanti. Mislim, da je zdaj solidno, a je to šele začetek in treba bo še veliko narediti," je dejal srednji bloker.

Da so v dobri formi in v pričakovanju tekem, je dejal tudi podajalec Uroš Planinšič: "Skozi celotno ligo narodov skušaš dvigovati raven, da prideš optimalno pripravljen na zaključni turnir. A tja se je potrebno prebiti. V ligi so same dobre reprezentance, vsako tekmo moraš biti dobro razpoložen, če želiš zmagati. Že prva tekma bo za nas najpomembnejša in verjamem, da bomo iz tekme v tekmo rasli. Nismo še tam, kjer si želimo biti, a verjamem, da smo dovolj dobro pripravljeni, da dobro začnemo prvi turnir."

Po vrnitvi s Kitajske slovenske odbojkarje med 24. in 28. junijem nato čaka drugi turnir pred domačimi navijači v ljubljanskih Stožicah. Tretjega in hkrati zadnjega bodo igrali med 15. in 19. julijem v srbski prestolnici Beogradu.

Slovenci bodo šestič zaigrali v elitni ligi narodov, napadali pa bodo prvo medaljo. Trikrat so na dosedanjih petih nastopih končali na nehvaležnem četrtem mestu. Lani je pomlajeno slovensko zasedbo v tekmi za tretje mesto s 3:1 premagala Brazilija, predlani je bila s 3:0 boljša Poljska.

* Seznam slovenske reprezentance za prvi turnir lige narodov:

- podajalci: Uroš Planinšič, Nejc Najdič, Valentin Predan;

- korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović;

- sprejemalci: Rok Možič, Rok Bračko, Luka Marovt, Klemen Šen;

- srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič, Jošt Kržič;

- prosta igralca: Jani Kovačič, Grega Okroglič.

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