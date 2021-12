Odbojkarji Maribora pričakovano brez možnosti proti italijanskim prvakom

Italijani, ki imajo v svojih vrstah reprezentante Italije, Kube, Portorika, Argentine in Češke, so bili vsaj za razred boljši tekmeci in so rezultat nadzorovali od začetka do konca. Nekaj dramatičnosti je bilo le v tretjem nizu, ki pa so ga gosti v napetem zaključku vendarle dobili.

Na drugi tekmi skupine je Zaksa Kedzierzyn Kozle že v torek v gosteh premagala Lokomotivo Novosibirsk, naslednjega tekmeca Mariborčanov. Tekma 3. kroga v Novosibirsku bo v torek, 11. januarja.

Izid:

Merkur Maribor - Lube Civitanova 0:3 (-18, -16, -24)