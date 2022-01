Odbojkarji Maribora zaradi okužb tudi brez tekme Lige prvakov

Kot poroča Večer, so zaradi povečanega števila okužb vsi odbojkarji Maribora v karanteni. Mariborski klub je o trenutnih zdravstvenih razmerah obvestil tudi vodstvo srednjeevropske lige in Evropske odbojkarske zveze.

V klubu so mnenja, da so storili vse potrebno, da bi se obvarovali pred okužbami – vsi so polno cepljeni, poživitveni odmerek pa je bil načrtovan po vrnitvi iz Rusije. Poleg vsega so bili vsi tako odbojkarji, kot strokovni štab tudi vsakodnevno testirani.