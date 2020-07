Odbojkarji med dvanajst reprezentanc na svetu

Letošnja tekmovalna sezona pod okriljem mednarodne zveze je bila z izjemo kvalifikacij za olimpijske igre, ki so v Evropi potekale januarja, v celoti odpovedana. Kljub temu je na lestvici FIVB prišlo do sprememb, a te v moški konkurenci niso vplivale na razvrstitev do vključno 22. mesta, saj se razmerje moči med najboljšimi reprezentancami tokrat ni spremenilo. Na vrhu s prepričljivo prednostjo ostajajo Brazilci, ki so zbrali 427 točk. Drugi so Poljaki s 384 točkami, tretji pa Američani s 365 točkami. V prvi deseterici so še Rusija, Argentina, Francija, Italija, Iran, Japonska in Kanada. Slovenski odbojkarji z 218 točkami ostajajo na 12. mestu, pred njimi so Srbi z 248 točkami.