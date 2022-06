Odbojkarji na Filipine po vsaj tri zmage

Mark Lebedew je pred odhodom na Filipine morda še najbolj zaskrbljen zaradi prizorišča turnirja. Ekipa je bila prejšnji teden v Braziliji, zdaj doma, pa potem Filipini in nenehno menja časovne pasove: "Vsekakor gre za zanimivo izkušnjo in videli bomo, kako se bo to poznalo." Ne glede na naporna potovanja pa Lebedew na Filipinih pričakuje vsaj tri zmage. "Naš cilj je jasen. Želimo v naslednji krog tekmovanja in za to potrebujemo v prvem delu vsaj šest, verjetno sedem zmag. Dve zmagi na Filipinih ne bosta dovolj, saj nas nato čaka še močan turnir na Poljskem," je ob robu treninga v starem ljubljanskem hramu športa pod Rožnikom povedal Avstralec.

Ta je bil v Tivoliju zadovoljen tudi z dejstvom, da so se ekipi v primerjavi s turnirjem v Braziliji priključili Tine Urnaut, Dejan Vinčić in Sašo Štalekar, ki bodo z izkušnjami dodali tudi potreben delček kakovosti v igri. "Prvi skupni trening je sicer pokazal, da niso v povsem vrhunski formi, je pa ta zelo dobra. Z njimi bomo močnejši. Dejstvo pa je, da to za tekmece ne pomeni nikakršnega presenečenja, saj te igralce dobro poznajo." Na prvem turnirju v Braziliji je Slovenija izgubila proti ZDA in Braziliji ter ugnala Avstralijo in Kitajsko. "Z videnim smo lahko zelo zadovoljni. Igra je bila dobra, moramo pa izboljšati servis, kar nam bo dalo več možnosti v bloku in popraviti moramo tudi sprejem," je še dodal selektor. Enake pomanjkljivosti igre je izpostavil tudi izkušeni Jan Kozamernik. "Z dobrim servisom pride tudi dober blok in potem je vse lažje. Zadeva je zelo enostavna. Če ima nasprotnik sprejem v treh metrih, imamo mi v bloku težave. Če nam uspe popraviti sprejem in servis, bodo imeli težave z nami vsi tekmeci."