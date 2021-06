Odbojkarji na mivki po olimpijske vozovnice

V Haagu bomo od srede do sobote spremljali napete obračune 32 najboljših evropskih reprezentanc, ki si bodo skušale zagotoviti nastop na olimpijskih igrah, med njimi bosta tudi obe slovenski izbrani vrsti. Dekletom v zasedbi Nina Lovšin in Špela Morgan ter Tajda Lovšin in Tjaša Kotnik, ki bodo na Nizozemskem igrale kot 13. nosilke, je žreb za prve tekmice namenil Avstrijke. A tudi Slovenke so že večkrat dokazale, da lahko igrajo na visoki ravni. "Priprave so zdaj zaključene, pred nami je vrhunec sezone. Na mivki smo že kar nekaj časa, opravile smo precej reprezentančnih treningov in smo glede same pripravljenosti lahko precej samozavestne. Prve tekmice bodo Avstrijke, proti katerim sem sama igrala pozimi, v okviru nemške serije. Obe dvojici skupaj igrata že vrsto let in gre za dva zelo dobro uigrana para, ki se ponašata s hitro igro. Naše glavno orožje bo dober začetni udarec, s katerim bomo tekmice skušale oddaljiti od mreže in si olajšati delo v bloku in obrambi. Je pa najbolj pomembno to, da se, ne glede na to, kdo je na drugi strani mreže, osredotočimo na svojo igro, da igramo samozavestno, verjamemo v svojo pripravo in sposobnosti ter igramo na visoki ravni. Osredotočene bomo na vsakega tekmeca posebej. Vsaka ekipa na turnirju je močna in neugodna, a hkrati tudi premagljiva. Naš prvi cilj je premagati Avstrijo in že to, da smo si priigrale nastop v finalu in smo kot reprezentanca doslej najbližje uvrstitvi na olimpijske igre, je zelo dobro za razvoj tega športa pri nas, in upam, da bomo pokazale vse, česar smo sposobne, in še več," je pred začetkom tekmovanja v Haagu za uradno spletno stran OZS dejala Tjaša Kotnik.