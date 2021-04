Odbojkarji na mivki stopnjujejo formo

Tjaša Kotnik, Tajda Lovšin, Špela Morgan in Nina Lovšin, ki bodo potovale v Izmir, ter Tjaša Jančar in Klara Kregar se večinoma pripravljajo v Ljubljani. Po nekaj mesecih dela v dvorani so se prejšnji teden treningi vendarle preselili tudi na prosto. " S trenutnim stanjem igralk sem precej zadovoljen. Pridno trenirajo in v projekt vlagajo veliko časa. Težko je usklajevati šolanje in treninge, a smo kljub temu opravili še mini priprave, na katerih so dekleta res dobro delala. S fanti smo bili v stiku manj, saj so nekateri še v dvorani. Tisti, ki jim je uspelo trenirati na mivki, so delali dobro. Upam, da bomo formo še stopnjevali in na turnir prišli res dobro pripravljeni. Na treningih največ časa posvečamo uigravanju, vemo, da so pari spremenjeni in da doslej niso veliko igrali skupaj. Upam tudi, da se čim prej navadimo na zunanje razmere, saj smo doslej lahko trenirali le v dvorani. Ta teden nam je bilo vreme naklonjeno in upam, da bomo lahko nadaljevali na zunanjih igriščih ," za spletno stran krovne Zveze dodaja Boženk.

V Izmirju se bodo naši odbojkarji pomerili z Latvijo, Italijo, Turčijo, Litvo, Estonijo, Anglijo in Madžarsko, ki je priložnost za nastop dobila namesto Rusije, Slovenke pa čakajo obračuni s Češko, Finsko, Poljsko, Grčijo, Srbijo, Turčijo in Belorusijo. " Skupina je, kakršna je. Nasprotnike deloma poznamo in nanje se moramo dobro pripraviti. Že večkrat smo na samem prizorišču videli, da je vsak premagljiv, tako da v Izmir nikakor ne odhajamo z belo zastavo. Z nekaj sreče nam tako pri fantih kot pri dekletih lahko uspe uvrstitev v naslednji krog, " je uvodoma za uradno spletno stran OZS dejal Tadej Boženk , ki bo reprezentanco skupaj z Matijo Slobodnikom spremljal v Turčiji.

Pri moških bodo, kot poroča spletna stranOZS, slovenske barve zastopaliNejc Zemljak in Jan Pokeršnik ter Črtomir Bošnjak inDanijel Pokeršnik. Pokeršnik in Bošnjak imata za zdaj še obveznosti v dvorani, saj njun ACH Volley Ljubljana začenja nastope na zaključnem turnirju Pokala Slovenije, medtem ko se Zemljak in Pokeršnik že nekaj časa pripravljata na mivki. Evropska odbojkarska konfederacija (CEV) je sicer nekoliko spremenila sistem kvalifikacij za olimpijske igre. Prvotno bi se morale reprezentance 2. krogu med seboj pomeriti po sistemu "vsaka z vsako", zdaj pa bodo igrale v dveh skupinah. Zmagovalca skupin se bosta uvrstila neposredno v polfinale in s tem tudi v 3. krog kvalifikacij. Najslabši reprezentanci bosta igrali za 7. mesto in nato zaključili s tekmovanjem. Drugo- in tretjeuvrščeni reprezentanci iz obeh skupin se bosta med seboj pomerili za uvrstitev v polfinale in tudi za končno 5. mesto, ki še prinaša nastop v 3. krogu kvalifikacij za olimpijske igre.

Poleg obračunov v Izmirju bomo istočasno spremljali še turnirja v Madridu in Badnu, kjer se bo odvijalo tekmovanje v kvalifikacijskih skupinah B in C. Finalni turnir bo od 23. do 26. junija gostil nizozemski Haag.