Odbojkarji na mivki v Izrael po odličja

" Igralci so danes zgodaj zjutraj srečno prispeli v Ramat Gan. Kontrole za covid-19 so tako na letališču v Münchnu kot ob prihodu v Izrael izjemno stroge. Zahtevajo ogromno časa, tako da je bila pot zelo naporna. Vseeno z velikimi pričakovanji čakamo ta turnir, ki je prišel res nenadoma. Izraelcem je s pomočjo Evropske odbojkarske konfederacije uspelo vse skupaj organizirati v zelo kratkem času. Pri nas smo se seveda takoj aktivirali, informirali naše igralce in poizvedeli, ali so pripravljeni sodelovati. Veliko je pomagala tudi Odbojkarska zveza Slovenije, ki bo pokrila vse stroške. Glede na to, da članska reprezentanca ni imela nobenih priprav, smo na OZS rade volje pomagali igralcem in jim omogočili izkušnjo ," je za uradno spletno stran OZS dejal tehnični vodja za odbojko na mivki pri OZS Jasmin Čuturić .

V moški konkurenci se bo v boj za odličja podalo dvanajst dvojic iz štirih držav, Avstrije, Slovenije, Srbije in Izraela. Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk bosta nastopila kot druga,Jernej Potočnik in Nejc Zemljak pa kot tretja nosilca prvenstva. Pri dekletih je konkurenca precej okrnjena, saj bomo v Ramat Ganu spremljali le tri slovenske in pet izraelskih parov.Tjaša Jančar in Klara Kregar bosta kot drugi nosilki naša najvišje postavljena dvojica, sledijo Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin ter Špela Morgan in Katarina Fabjan. "Cilj je uvrstitev med štiri najboljše dvojice in potem bomo videli, kako bo šlo naprej. Želimo si v vsaj eni kategoriji priti v finale, moji iskreni cilji pa so, da bi v finale prišli dve ekipi in da bi skupno osvojili štiri medalje. To bi bilo lahko realno glede na to, da vseeno ni prijavljenih toliko ekip. Fantje in punce so dobro pripravljeni, sploh dekleta, ki so kar nekaj časa trenirala v športnem parku Ludus v Ljubljani. Imeli smo dobre priprave in upajmo, da bo tukaj posijalo sonce, kot je tudi napovedano, in da bomo imeli v tem prelepem mestu v času turnirja sončne dni," je za uradno spletno stran OZS še dodal Čuturić.