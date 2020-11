Odbojkarji konec tedna nadaljujejo ligaško tekmovanje

OZS je, čeprav bi na podlagi Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti lahko nadaljevala tekmovanja v prvi slovenski odbojkarski ligi, z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije covid-19 z 22. oktobrom prekinila vsa tekmovanja. Predsedstvo OZS je nato na dopisni seji ukrep podaljšalo še za teden dni, zdaj pa se je stanje v klubih izboljšalo toliko, da bomo tekme v okviru 1. Državne odbojkarske lige lahko spet spremljali ta vikend. "Vodstvo zveze je sprejelo odločitev, da tekmovanja nadaljujemo, seveda pa bodo potekala v skladu z odloki Vlade Republike Slovenije ter navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Medtem ko bi še v preteklem tednu tekme nemoteno lahko igralo le 13 od 34 klubov, se je stanje zdaj popravilo toliko, da je na nadaljevanje prvenstva pripravljenih 29 klubov, pet pa še ne. Tekmovanje bo za zdaj potekalo po prvotnem razporedu, kar pomeni, da bomo v okviru prve odbojkarske lige spremljali obračune 10. kroga, tekme 7., 8. in 9. kroga pa bodo ekipe odigrale v prihajajočih tednih," je za uradno spletno stran OZS pojasnil sekretar tekmovanj pri OZS, Branko Maček.