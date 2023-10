Odbojkarji po prostem dnevu s Finsko za tretjo zaporedno zmago

Začel se bo ob 3. uri po slovenskem času oziroma 10. uri po lokalnem.

Igralcem je prost dan prišel še kako prav, da so si napolnili baterije za nadaljevanje turnirja. Selektor Gheorghe Cretu je na prvih dveh tekmah večinoma uporabil odbojkarje, ki so v polnem tekmovalnem ritmu že celo poletje, očitno ničesar noče prepustiti naključju in menjati nosilcev igre. Verjetno je mnenja, da turnir ni primeren za eksperimente, saj se lahko vsaka napaka kaznuje.

Zato ni pričakovati, da bi rezervisti dobili priložnost proti Finski, ki je na papirju ena slabših reprezentanc na turnirju. A že samo tekmovanje v Tokiu je pokazalo, da slabih ekip ni in da je v vsako tekmo treba vstopiti, kot da igraš proti svetovnemu prvaku in ne popuščati do konca.

To so za zdaj najbolj občutili Japonci, ekipa, ki je Slovenijo ugnala v četrtfinalu lige narodov. Gostitelji turnirja so proti Finski in Egiptu zanesljivo dobili dva niza, nato pa popustili, se proti Finski v "tie-breaku" še rešili, proti Egiptu, sredinem tekmecu Slovenije, pa ne.