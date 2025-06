Odbojkarji proti Japonsko za prekinitev mini negativnega niza

Ti imajo tudi precej boljše razmerje zmag in porazov v bojih s Slovenci v ligi narodov. Dobili so namreč zadnje štiri obračune, Slovenija pa je prvega. "Poizkusili bomo zbrati energijo in igrati našo odbojko, saj sem to želel od igralcev že pred začetkom tekmovanja. Želim, da ne gledajo na semafor, da ne gledajo rezultata, ampak da skušajo ostati na svoji poti in prikazati dobro odbojko. Odbojko, kakršno želimo igrati. To je namreč edini način, da dosežemo rezultat," za spletno stran OZS pravi selektor Fabio Soli.

Naslednji turnir lige narodov bo med 16. in 20. julijem v Ljubljani, Slovence tam čakajo tekme s Kanado, Nizozemsko, Italijo in Srbijo.