Odbojkarji trenirali v Bercyju: Vi na polno navijajte, mi pa bomo zmagali

Slovenci so večnamensko prizorišče, ki ga med slovenskimi športniki dobro poznajo rokometaši in tudi hokejisti, ki so tu že imeli svoja velika tekmovanja, prvič preizkusili v petek popoldne, v soboto pa so opravili še en trening, predzadnjega pred nedeljsko tekmo. Selektor Alberto Giulianije v Bercyju danes prvih 15 minut treninga še pustil odprtega za javnost, potem so morali predstavniki medijev zapustiti dvorano, da so lahko Giuliani in njegovi fantje izpilili zadnje detajle za odločilno tekmo prvenstva. O tem, kako potekajo zadnje ure pred finalom, je po treningu misli naprej strnil Klemen Čebulj.

"Odštevamo že od prvega dne, ko smo se zbrali na pripravah v Kranjski Gori. To evropsko prvenstvo je bilo najvišji cilj, vmes smo imeli še olimpijske kvalifikacije, sedaj pa smo se tako osredotočili na evropsko prvenstvo, da nam načrtov nič več ne more pokvariti. Odštevanje bo nestrpno, ampak mislim, da je to tista prava nestrpnost, ki jo s polno mero osredotočenosti vsi pričakujemo," je dejal Čebulj.