Odbojkarji v en glas: Energija v ekipi je odlična

Slovenski odbojkarji so uspešno odigrali prvi turnir elitne lige narodov. V Riu de Janeiru so trikrat zmagali in enkrat izgubili, italijanski strokovnjak na čelu slovenske izbrane vrste Fabio Soli pa je z izkupičkom zelo zadovoljen. Prepričan je, da reprezentanco krasi izjemen ekipni duh. Optimistično pa se v prihajajoče tekme podajata tudi reprezentanta Janž Janez Kržič in Uroš Planinšič.

Petinštiridesetletni Fabio Soli, ki je slovensko zasedbo iz rok Gheorgheja Cretuja prevzel pred začetkom letošnje reprezentančne sezone, je poglavje na slovenski klopi začel z zmago nad Kubo, ki ji je dodal še zmagi nad Iranom in ZDA, s svojimi varovanci pa je klonil le proti gostiteljici Braziliji.

Selektor slovenske odbojkarske reprezentance Fabio Soli je navdušen nad svojo ekipo.

Soli je na srečanjih, ki jih je bilo možno spremljati v sloviti dvorani Maracanazinho, računal na 15 odbojkarjev, ob tem pa uresničil tudi napovedi, da bodo veliko priložnosti za razvoj in dokazovanje dobili mladi slovenski upi. Ti so, ob pomoči izkušenejših reprezentantov, navdušili tako z dobro igro kot z veliko mero motivacije. Solija, ki se je sicer zavedal, kako povezana je bila že v preteklosti slovenska izbrana vrsta, pa je v še večji meri navdušil ekipni duh. "Rezultati te reprezentance izhajajo iz izjemnega moštvenega duha, ki so ga igralci gradili skozi leta. Je zelo poseben, zelo močan in ne smemo ga izgubiti. Moramo ga ohranjati in razvijati naprej. Pri tem zelo pomagajo igralci zlate generacije, ki so se odzvali mojemu vabilu v reprezentanco. Trdno verjamem v svoje odbojkarje in v svojo ekipo ter seveda v projekt, ki smo ga skupaj začeli in v katerega vsi vlagamo. V tem izzivu smo skupaj," je dejal Soli v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije.

Slovenski odbojkarji so v Braziliji svoje delo opravili odlično.

Italijanski strateg je bil doslej nekoliko nezadovoljen le s predstavo Slovencev na zadnji tekmi uvodnega turnirja v Riu de Janeiru, na kateri je zopet dodobra premešal začetno postavo in na kateri so morali slovenski odbojkarji pred skoraj 12.000 glavo množico priznati premoč Brazilcem. "Ne gre toliko za rezultat kot za to, da smo tekmo izgubili, ker smo skrenili z naše poti. Izgubili smo svoj način igre in to me najbolj moti. Energija ni bila prava in kljub temu, da je bilo na igrišču nekaj igralcev, ki nimajo veliko izkušenj z igranjem na tej ravni, bi morali ohraniti naš sistem igre in osredotočenost. Od svoje ekipe želim, da igralci v svojih srcih ves čas nosijo občutek pripadnosti reprezentanci in slovenskemu dresu. To je najpomembnejše," je poudaril italijanski strokovnjak na slovenski klopi.

"Z ekipo smo veseli za ta rezultat, mogoče je bilo celo malo nepričakovano, da smo kar tri tekme od štirih zmagali, ampak bilo je zasluženo. Dali smo vse od sebe, v ekipi je odlična energija, držimo se trenerjevega sistema. Na žalost nam je zmanjkala ta zadnja zmaga proti Braziliji, mogoče je manjkalo tudi malo energije in izkušenj, ampak pokazali smo, da lahko igramo tudi proti Brazilcem in to v zanje domači, polni dvorani," je izkupiček pospremil Janž Janez Kržič.

"Trudimo se čim bolj približati igri, ki jo želimo igrati. Seveda nismo še tam, ogromno reprezentanc še ni tam, kjer si želijo biti. Prostora za napredek je še dosti, na žalost zelo malo časa za trening, tako da moramo te trenutke, ko se vrnemo v Slovenijo in imamo nekaj časa za trening, dobro izkoristiti," pa pogled v izboljšave usmerja Uroš Planinšič. Slovenci bodo že kmalu pred novim izzivom, saj bodo že 22. junija odpotovali v Bolgarijo, kjer jih čaka drugi turnir VNL. V Burgasu se bodo srečali z reprezentancami Turčije, Bolgarije, Francije in Japonske.