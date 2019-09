'Vse bomo naredili, da se naša zgodba ne konča že proti Rusiji

Dvoboj bi lahko dobili tudi hitreje, tekmecem so po nepotrebnem prepustili prvi niz, v katerem so zapravili vodstvo 24:21 in štiri zaključne žoge. A to jih je le začasno potrlo. Po slabem začetku drugega niza so prišli k sebi in v nadaljevanju pokazali odlično predstavo. Tekmec Slovencev v ponedeljkovem četrtfinalu bo Rusija, s katero se je merila že v predtekmovalni skupini, takrat so bili Rusi premočni (0:3).

"Zadovoljen sem tudi s prvim nizom. Dobro, izgubili smo ga, ampak tudi v prvem nizu smo igrali dobro. Po tem mislim, da so odločali naši začetni udarci in tudi naš blok, še posebej protiViktorju Sokolovu. On je zelo pomemben del bolgarskega napada. Igrali smo dobro, taktično in s srcem. Izgubili smo prvi niz, kar je lahko nevarno, a reakcija je bila neverjetna. To tekmo smo dobili in sedaj imamo novo priložnost proti Rusiji. To tekmo želimo zmagati. Vemo, da je Rusija močna ekipa, saj imajo odlične serverje, a dobili smo še drugo priložnost. Naši igralci so se naučili iz napak in imajo novo možnost. Sedaj smo veseli zaradi te zmage, jutri zjutraj pa bomo pričeli z delom in pripravami na tekmo z Rusijo," je bil po veliki zmagi nad Bolgarijo in pred novim spopadom z Rusijo izčrpen slovenski selektor Alberto Giuliani.