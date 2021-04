Odbojkarji v Ligi narodov tudi v letu 2022

Turnirja pokala FIVB Volleyball Challenger na Portugalskem in Hrvaškem, prek katerih bi si najboljša moška in ženska reprezentanca zagotovili uvrstitev v elitno Ligo narodov, v letošnjem letu ne bosta izpeljana. Krovna odbojkarska organizacija se je za to potezo odločila v soglasju z obema organizatorjema, kot razlog pa navedla težave posameznih udeleženk turnirjev pri potovanjih in pandemijo COVID-19. Vseh 32 reprezentanc, po 16 moških in ženskih, ki jih bomo na medsebojnih obračunih v okviru letošnje VNL lahko spremljali med 25. majem in 23. junijem v Riminiju, si je tako že zagotovilo nastop v tem elitnem tekmovanju tudi v prihodnjem letu. Nobena od reprezentanc namreč ne bo izpadla iz tekmovanja. Slovenske odbojkarje tako v prihodnjem letu čaka pestra sezona, saj bodo ob VNL igrali tudi na svetovnem prvenstvu v Rusiji.

Obenem so s sedeža FIVB še sporočili, da so pravila sestave ekip za letošnjo Ligo narodov v Riminiju nekoliko spremenjena. FIVB je popustila pritiskom nekaterih zvez in sprejela odločitev, da posamezna reprezentanca lahko pred začetkom druge polovice tekmovanja, torej do 6. junija, zamenja šest igralcev. Nekateri reprezentanti bodo po napornih klubskih sezonah tako lahko dobili več počitka in se svojim ekipam v mehurčku priključili kasneje.