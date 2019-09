Odbojkarji verjamejo v zmago: Apetiti so bili visoki že pred EP, želeli smo na sam vrh

Srednji bloker slovenske reprezentance je dejal, da apetiti Slovenije niso zrasli po zmagi nad Rusi, ampak so bili visoki že od samega začetka. "Naš cilj pred EP je bila kolajna oz. priti na sam vrh," je bil jasen Alen Pajenk v pogovoru z našo novinarkoSanjo Modrić.

Slovenci so v skupinskem delu malce nihali v formi in izgubili zadnji dve tekmi S Severno Makedonijo in Rusijo. Nato pa so v izločilnih bojih pokazali svojo najboljšo izvedbo in si z maestralnima predstavama proti Bolgariji v osmini finala in nato Rusiji v četrtfinalu zagotovili polfinalni zmenek z aktualnimi svetovnimi prvaki - Poljaki. "Tako kot že od začetka izločilnih bojev gremo iz tekme v tekmo. V četrtek nam nasproti stojijo Poljaki, ne vidim razloga, zakaj ne bi tudi oni padli," je brez strahu 203 centimetrov visoki Pajenk. Vložek na četrtkovi tekmi je velik: zmaga bi pomenila uvrstitev v nedeljski finale, ki prinaša najmanj srebrno kolajno. Ob porazu vse skupaj pomeni sobotni boj za tretje mesto.