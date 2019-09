Odbojkarji z nestrpnostjo pričakujejo EP: Čaka nas najbolje organizirano prvenstvo do sedaj

Od 12. septembra naprej bomo v Areni Stožice spremljali odbojkarski spektakel. Evropsko prvenstvo v Sloveniji gostimo prvič, v Ljubljano v okviru skupine C prihajajo Belorusija, Finska, Turčija, Severna Makedonija in Rusija, v nadaljevanju bomo pri priča še obračunom osmine finala in četrtfinala, na sporedu bo tudi polfinale. Slovenci EP odpirajo s četrtkovo tekmo proti Belorusiji. Prenos bo na Kanalu A in VOYO.

Mitja Gasparini FOTO: Damjan Žibert

Odbojkarsko mrzlico je že moč čutiti, kako veliko naši doslej daleč najboljši odbojkarski generaciji pomeni domače evropsko prvenstvo, je lepo orisal reprezentančni podajalec Dejan Vinčić: "Pozitivne vibracije in pozitivni občutki so prisotni. Nikoli nismo bili v situaciji, da igramo tako veliko tekmovanje doma. Zveza je naredila fenomenalno delo s promocijo odbojke, z vsem, kar se dogaja okoli in mislim, da nas čaka najlepše in najbolje organizirano prvenstvo do sedaj. Vemo, da nismo najbogatejša zveza, smo pa definitivno najbolj delovna, tako s strani igralcev, kot s strani vodstva, od predsednika naprej in vsi že komaj čakamo, da se začne. Štirinajstega maja smo se zbrali in spet podredili celotno poletje reprezentanci, grbu, Sloveniji in mislim, da smo dobro pripravljeni. Tisto, kar je najpomembnejše pa je, da smo zdravi in da ostanemo zdravi skozi celotno evropsko prvenstvo."

Slovenija bo uvodno tekmo prvenstva odigrala v četrtek proti Belorusiji, ki se po julijskem nastopu na kvalifikacijskem turnirju za nastop v elitni ligi narodov vrača v Areno Stožice. Prenos na Kanalu A in VOYO od 20. ure.

Po besedah srednjega blokerja Alena Pajenka pritiska v našem taboru za zdaj še ne čutijo preveč, a se zavedajo, da ekipe v Ljubljano vse prihajajo z enakim ciljem: "Vse te obveznosti so sestavni del športa in mimo tega ne gre. Treba je biti pripravljen na vse to, hkrati pa to tudi čim prej odmisliti. Vseeno to nič takega. Sicer pa, kot sem že rekel, na evropskem prvenstvu ne bo lahkih nasprotnikov, vsaka tekma bo »na nož«. Vsi bodo prišli še bolj okrepljeni in to samo pomeni, kako resno jemljejo evropsko prvenstvo. Mi ga igramo doma in tudi mi bomo vse skupaj vzeli najbolj resno."

Tine Urnaut je kapetan slovenske izbrane vrste. FOTO: Damjan Žibert

Drugi reprezentančni bloker, Jan Kozamernik, ki je z izbrano vrsto igral že na evropskem prvenstvu pred štirimi leti, ko so Slovenci s srebrnim odličjem zabeležili enega največjih uspehov našega ekipnega športa, dogajanje pred prvenstvom spremlja z navdušenjem in si želi polne Stožice.

Naši odbojkarji bodo igrali v skupini C, v kateri so še Turčija, Finska, Severna Makedonija, Belorusija in branilec naslova Rusija.