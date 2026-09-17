V Torinu počila petarda, Ferencvaros ugnal Celtic

Madžarski predstavnik je tekmo proti favoriziranim Škotom odprl dobro, v 20. minuti je v polno zadel Nigerijec Dele. Sledila je precej dramatična končnica prvega polčasa. Najprej je za Škote izid v 44. minuti poravnal Mika Baur, nato je po podaji strelca prvega zadetka Deleja natančno meril še Kristoffer Zachariassen.

Ferencevaros je tudi v drugi polčas krenil zelo odločno in v 47. minuti zadel še tretjič. V vlogi asistenta se je ponovno izkazal Dele, škotsko mrežo pa je zatresel Daniel Arzani in postavil končni izid tekme. Za uspešen začetek še enega celjskega tekmeca Salzburga je v 39. minuti odločilni zadetek za zmago proti Levskem dosegel Haris Tabaković. Pri Bolgarih je vso tekmo odigral Trdin, a poraza svojega moštva ni preprečil.