V Torinu počila petarda, Ferencvaros ugnal Celtic

Madžarski predstavnik je tekmo proti favoriziranim Škotom odprl dobro, v 20. minuti je v polno zadel Nigerijec Dele. Sledila je precej dramatična končnica prvega polčasa. Najprej je za Škote izid v 44. minuti poravnal Mika Baur, nato je po podaji strelca prvega zadetka Deleja natančno meril še Kristoffer Zachariassen.
Ferencevaros je tudi v drugi polčas krenil zelo odločno in v 47. minuti zadel še tretjič. V vlogi asistenta se je ponovno izkazal Dele, škotsko mrežo pa je zatresel Daniel Arzani in postavil končni izid tekme. Za uspešen začetek še enega celjskega tekmeca Salzburga je v 39. minuti odločilni zadetek za zmago proti Levskem dosegel Haris Tabaković. Pri Bolgarih je vso tekmo odigral Trdin, a poraza svojega moštva ni preprečil.
Do zmag so prišla tudi številna znana imena evropskega klubskega nogometa. Italijanski Juventus iz Torina je s 5:0 odpravil nizozemski NEC iz Nijmegena. Zadeli so Nicolas Gonzalez, Kerim Alajbegović, Nick Woltemade, Zeki Celik in Randal Kolo Muani.
Suvereno so do prvih treh točk prišli tudi nogometaši Crystal Palaca, ki so bili s 4:0 boljši od poljskega Lecha. Do zmage je prišel tudi Bournemouth, ki je v gosteh z 2:1 porazil španski Real Sociedad. Za slab uvod v evropsko ligo je poskrbel francoski Marseille, ki je v gosteh moral priznati premoč turškemu Bešiktašu. Turki so slavili s 4:1.
Do zmag sta prišla še belgijski Royal Union in portugalski Torreense. Prvi so v gosteh 3:0 ugnali češko Viktorijo Plzen, drugi pa z 2:1 norveški Lilleström. Grški predstavnik Kreta je prav tako nekoliko presenetljivo z 2:0 premagal nemški Hoffenheim.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.