Odbojkarji za začetek domačega turnirja z Argentino

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Sv. Peter sedi v nebesih in opravlja vsakodnevno delo, ko nekdo potrka na njegova vrata. Sv. Peter jih odpre in vidi moškega, ki teče nazaj proti Zemlji. "Ah najbrž se je revež zmotil," si reče in nadaljuje z delom. Čez nekaj minut spet isto - nekdo potrka in steče nazaj proti Zemlji. "Zdaj imam pa tega dovolj," je odločen Sv. Peter, se postavi pred vrata in čaka. Kmalu spet nekdo potrka, a tokrat Sv. Peter hitro odpre vrata in vpraša moškega: "Pa ti veš, kdo sem jaz, zakaj se delaš norca z mene, da potrkaš, potem pa zbeziš?" Moški mu odvrne: "Oprostite, če me pa oživljajo!"