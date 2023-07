Odbojkarji začeli misijo četrtfinale Lige narodov

V torek so se slovenski odbojkarji vrnili s Filipinov, kjer so potrdili mesto v končnici prvega izmed treh letošnjih tekmovanj. V Aziji so na štirih tekmah imeli polovični uspeh – premagali so Kitajsko in Nizozemsko, klonili pa proti Poljski in Italiji – in prvi del Lige narodov končali z izkupičkom osmih zmag in štirih porazov.

Ob tem so Slovenci zbrali 25 točk, ki so jim prinesle sedmo mesto in za četrtfinalne tekmece dodelile Japonce. Ti so na zadnjih dveh tekmah doživeli edina poraza in na lestvici z vrha zdrsnili na drugo mesto. Obračun za preboj med najboljše štiri reprezentance v dvorani Ergo v Gdansku bo na sporedu prihodnji četrtek ob 17. uri.

Po vrnitvi s Filipinov je selektor Gheorghe Cretu svojim izbrancem namenil dvodnevni počitek, v četrtek pa so se znova vrnili na delo.

Prihodnji teden jih v obmorskem mestu na severu Poljske čaka velik izziv. Na pot se bodo podali že v nedeljo.

"Ob začetku reprezentančne akcije smo si zadali cilj, da se uvrstimo med osem najboljših ekip. To nam je uspelo. Zavedali smo se pomembnosti vsake tekme, na vsaki smo želeli zmagati. Z dosedanjim izkupičkom smo lahko zadovoljni, a najpomembnejše tekme nas še čakajo. Zelo se jih veselimo!" je pogled na dosedanji del sezone strnil Uroš Planinšič.