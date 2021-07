Kozamernik: Braniti medaljo je poseben čar!

Slovenska odbojkarska reprezentanca, ki je na evropskih prvenstvih osvojila že dve srebrni odličji, se bo v lov za novo vrhunsko uvrstitvijo podala 3. septembra, ko se bo v Ostravi pomerila z gostiteljico Češko, v okviru obračunov skupine C pa se bodo naši odbojkarji srečali še s Črno goro, Belorusijo, Bolgarijo in Italijo. Naši odbojkarji torej ne skrivajo želje po tem, da bi tokrat lahko stopili še stopničko višje – do naslova evropskih prvakov, a se po drugi strani zavedajo, da jih čaka težka naloga. "Imamo samo en cilj in to je prvo mesto, vendar je pot do tja dolga. Imamo še mesec dni priprav, čakajo nas padci in vzponi, ampak moramo držati skupaj in pokazati, da sodimo na sam vrh," je cilje razkril prosti igralec Jani Kovačič. Tudi kapetan izbrane vrste Tine Urnaut je prepričan, da Slovenija znova lahko poseže po najvišjih mestih, a je za zdaj osredotočen le na pripravljalno obdobje: "Zelo smo veseli, da smo spet zbrani, in zelo smo motivirani, da na Češkem pokažemo najboljšo odbojko, kar jo znamo igrati."