Odbojkarska evforija se začenja: 'Zaslužimo si evropsko prvenstvo doma'

Po napornem poletnem urniku - slovenski odbojkarji so v začetku julija zaigrali na turnirju Challenger, avgusta so sledile še kvalifikacije za OI - so Slovenci le dočakali vrhunec reprezentančne sezone, evropsko prvenstvo.

EP deloma gostijo tudi ljubljanske Stožice, naša izbrana vrsta pa ob tem računa na glasno podporo s tribun.

"Po vsem tem času, vseh teh napornih poletnih sezonah, si zaslužimo evropsko prvenstvo doma, pred domačimi gledalci, družinami, ki nas podpirajo. Upam, da bo to dodatna energija za vse reprezentante, da se pokažemo tudi pred domačo publiko, vsaj do polfinala," je povedal Klemen Čebulj. Pred dvema letoma, jeseni 2017 se je v Carigradu spisala košarkarska pravljica, odbojkarji pa se bodo v naslednjih dneh potrudili, da nanizajo še odbojkarsko."Jaz se bom zagotovo potrudil, prepričan sem, da tudi moji soigralci. Vsi, ki smo tukaj, smo zato tu. Da se maksimalno pripravimo na septembrsko reprezentančno akcijo in spišemo pravljico, na katero bomo lahko še dolgo časa ponosni," potrdi Čebulj.

Veliko sreče so odbojkarjem pred začetkom prvenstva zaželeli tudi nogometaši Olimpije: