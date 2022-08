Odbojkarska generalka pred SP čaka Slovence v Stožicah proti Iranu

Slovenci so odigrali dve pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom, tekmeca sta bili reprezentanci Egipta (3:0) in Turčije (3:1). Slovenska reprezentanca je zabeležila dve zanesljivi zmagi, v torek pa bo v Stožicah še zadnja prijateljska tekma pred SP proti reprezentanci Irana, to bo brez dvoma najmočnejši tekmec v pripravah. Ljubljana bo gostila štiri skupine letošnjega šampionata, ki se začne že 26. avgusta, vse tekme bodo v dvorani Stožice.

Zadnji pripravljalni obračun varovance selektorja Gheorheja Cretuja čaka v dvorani Stožice, ko se bodo pomerili z Iranom, s katerim so nazadnje igrali v letošnji Ligi narodov. Ta dvoboj so gladko dobili Iračani s 3:0, tako da motiva na slovenski strani zanesljivo ne bo manjkalo. Gre za zelo dobro reprezentanco, ki se je izkazala v že omenjeni Ligi narodov, saj se je uvrstila med osmerico in v zaključne boje omenjenega tekmovanja. V četrtfinalu so Iranci izgubili proti Poljakom, ti pa so kasneje osvojili končno tretje mesto. Na tekmi z osmo reprezentanco sveta v našem taboru, v katerem so bili s prikazanim na srečanjih z Egiptom, predvsem pa Turčijo, precej zadovoljni, pričakujejo še zadnje odgovore o formi slovenske vrste.

"Tekma proti Turčiji je pokazala, da smo na dobri poti. Turčija je namreč dobra ekipa in je bila nasprotnik po meri. Naša igra je bila v primerjavi s tisto proti Egiptu posledično tudi na višji ravni. Zadovoljen sem predvsem z napadom, boljši je bil tudi sprejem, gradi se ekipni duh. A proti Iranu nam bo še težje, hkrati pa nam bo ta dodatna tekma prišla zelo prav, saj bomo po njej precej bolje vedeli, kako dobro pripravljeni bomo pričakali začetek svetovnega prvenstva," pravi selektor Cretu.

Na tekmi z Iranom (osmo reprezentanco sveta), ki bo odprta za javnost, vstop pa bo prost, bodo lahko slovenski odbojkarji Areno Stožice tudi prvič preizkusili v podobi, v kakršni jo bomo lahko videli skozi celotno svetovno prvenstvo.