Liga narodov bo potekala v enem 'mehurčku'

Mednarodna odbojkarska zveza (Fivb) je zaradi pandemije covida-19 odpovedala lansko izvedbo elitne lige narodov, za letošnje tekmovanje pa je krovna odbojkarska organizacija že prižgala zeleno luč, hkrati pa oznanila, da bo liga potekala v enakem formatu, a v le eni državi. Izvedba 42 turnirjev v 22 državah z 32 reprezentancami namreč v sedanjih razmerah ni mogoča.

Fivb ima predvidena dva scenarija: 40-dnevni ter 34- do 36-dnevni mehurček, v katerem bodo odigrali 130 tekem. V prvem delu tekmovanja bo teh po osem na dan, v zaključnem delu, v katerem bo nastopilo šest najboljših reprezentanc, pa po dve tekmi dnevno. Koncept tekmovanja so na spletnem sestanku soglasno že sprejeli predstavniki vseh nastopajočih držav in hkrati potrdili udeležbo svojih reprezentanc, izjema je le Kitajska, ki na dovoljenje oblasti za nastop še čaka.

Potovanja omejena 'na minimum', redna testiranja ...

Krovna zveza bo predvidoma do konca februarja izbrala oba organizatorja, obstaja pa celo možnost, da bo ligo narodov za moške in ženske hkrati gostila le ena država.

"S tekmovanjem v mehurčku želi Fivb vsem reprezentancam in drugim deležnikom zagotoviti varno okolje in varno izvedbo tekmovanja, obenem pa ohraniti začrtan koncept. S tem konceptom organizacije smo potovanja omejili na minimum in zagotovili varnost. Liga narodov bo v le eni državi, organizatorji bodo udeležence redno testirali. Strogi ukrepi, ki bodo v veljavi, pa bodo možnost okužbe močno zmanjšali," so sporočili s sedeža krovne odbojkarske zveze.