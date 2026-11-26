Čeprav so odbojkarji ACH Volleyja pred tednom dni v azerbajdžanski prestolnici z zmago na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v elitno Ligo prvakov postavili odlične temelje za povratni dvoboj v Tivoliju, pa je bilo jasno, da bo pot do ključne druge zmage in tako želenega preboja v skupinski del najelitnejšega klubskega tekmovanja vse prej kot lahka.
Že sam uvod v tivolski obračun je napovedoval ogorčen obračun med tekmecema za vsako točko. ACH Volley se v uvodnih dveh nizih nikakor ni uspel točkovno oddaljiti od neugodnega tekmeca, ki v slovensko prestolnico ni prispel z belo zastavo. Pisana zasedba Bakuja se je po vsakokratnem zaostanku znala vrniti v igro in varovancem Igorja Kolakovića povzročati težave.
Ko je ACH v uvodnem nizu nekajkrat povedel s tremi točkami razlike (16:13, 17:14, 19:16), je kazalo na miren zaključek, a kot rečeno so se gostje vselej vračali nazaj v tekmo, vendar do popolnega preobrata niso uspeli priti. Ljubljančani so niz dobili s 25:23 in v drugi del igre vstopili odločeni, da nadaljujejo po začrtani poti. Tudi v drugem nizu je večji del kazalo na zmago ACH Volleyja, toda gostje so pri 20. točki prvič prešli v vodatvo, ki ga do konca niso več izpustili iz rok (23:25).
Kvalifikacije za Ligo prvakov, tretji krog, povratna tekma, izid:
ACH Volley - Khilasedichi Baku 3:1 (25:23, 23:25, 25:15, 25:18) /3:1/*
Opomba* - izid s prve tekme v nizih
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.