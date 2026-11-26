Čeprav so odbojkarji ACH Volleyja pred tednom dni v azerbajdžanski prestolnici z zmago na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v elitno Ligo prvakov postavili odlične temelje za povratni dvoboj v Tivoliju, pa je bilo jasno, da bo pot do ključne druge zmage in tako želenega preboja v skupinski del najelitnejšega klubskega tekmovanja vse prej kot lahka.

Že sam uvod v tivolski obračun je napovedoval ogorčen obračun med tekmecema za vsako točko. ACH Volley se v uvodnih dveh nizih nikakor ni uspel točkovno oddaljiti od neugodnega tekmeca, ki v slovensko prestolnico ni prispel z belo zastavo. Pisana zasedba Bakuja se je po vsakokratnem zaostanku znala vrniti v igro in varovancem Igorja Kolakovića povzročati težave.