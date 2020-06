Odbojkarska reprezentantka iz Grčije v Italijo

Ko je prišla ponudba italijanskega A2-ligaša, gorenjska odbojkarica Darja Eržen ni veliko razmišljala. " Klub se je zanimal zame in moj zastopnik mi je posredoval ponudbo. Zelo sem vesela, da gre za italijanski klub, saj se zavedam, kako dobra je njihova odbojkarska šola. Pričakujem veliko novega odbojkarskega znanja in napredek na osebni ravni. Klub si je že v letošnji sezoni, ki jo je na žalost predčasno zaključila epidemija, prizadeval za uvrstitev na vrh lestvice, kar bo cilj tudi v prihajajoči sezoni. Za ta cilj si bom tudi osebno zelo prizadevala. Vem in verjamem, da je nastopanje v A2 italijanski ligi pomembna postaja v moji odbojkarski karieri, " je za uradno spletno stran OZS povedala Gorenjka.

Erženova se že pridno pripravlja na začetek nove sezone, ali klubske, ali reprezentančne še ne ve, si pa želi, da bi Evropska odbojkarska konfederacija (CEV) kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2021, v katerih se bodo Slovenke pomerile s Češko, Latvijo in Bosno in Hercegovino, izpeljala že avgusta: "Odbojko, predvsem igro in pa delo z žogo, že zelo pogrešam. Pripravljam se tako, kot da avgusta kvalifikacije bodo. Kako se bodo stvari dejansko razvijale v prihodnosti in kako se bodo odločili pri CEV-u, ne morem vedeti in se zato s tem tudi ne obremenjujem."

Slovenska reprezentančna korektorica, ki je zelo dobro igrala v lanski srebrni evropski ligi, v kateri so Slovenke na koncu osvojile nehvaležno drugo mesto, bo po zaključku kariere Ize Mlakar v dresu izbrane vrste nase prevzela še večje breme. "Izina odločitev me je presenetila, a ji seveda želim veliko uspehov na novi življenjski poti. S tem, kako bo v prihodnje, se ne obremenjujem, še naprej bom nadaljevala kot do sedaj. Vseskozi sem se za reprezentanco trudila po najboljših močeh in se bom tudi v prihodnje. Verjamem vase in v ekipo, vem, da zmorem in da zmoremo. Odgovornost bo velika, ampak brez izzivov ni napredka," je za uradno spletno stran krovne Zveze še dejala Erženova.