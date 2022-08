Odbojkarska šok terapija, ki odmeva v svetu

Spremembe v vrhunskem športu so stalnica. Tiste na vodilnih položajih v reprezentanci malo redkejše. Sploh, ko je do vrhunca tekmovalnega poletja, svetovnega prvenstva vsega, 18 dni. A pri Odbojkarski zvezi Slovenije so odločeni, da s šok terapijo, prihodom strokovnjaka, kot so ga našli, ne morejo poslabšati trenutne situacije. Če je sploh bila slaba. A izrazi na obrazih igralcev so bili iz medijskega termina v medijski termin bolj zaskrbljujoči. Igralci so pred kamerami in diktafoni skušali prepričevati, da vendarle ni tako slabo, kot je videti. Bilo pa je še veliko slabše.

Neuvrstitev na zaključni turnir osmerice najboljših v Ligi narodov je zadosten alarm, da bi bilo treba ukrepati. A so pri krovni organizaciji še vendarle malce počakali. Ko so dobili ustrezne signale, da tako ne gre več naprej, so Avstralcu Marku Lebedewu po sestanku s strokovnim svetom segli v roko in se zahvalili za vse, kar je v 172 dneh od sklenitve pogodbe naredil za evropske podprvake. Predsednik Metod Ropret, kolikor smo ga uspeli spoznati od prihoda Andree Gianija na slovensko klop, ni mirno spal. Ali pa vsaj ni mogel mirno spati. Ko je na poroki Jana Kozamernika znova videl fante na kupu, mu ni bilo enostavno. A po pogovorih z nosilci igre je verjetno tudi njemu postalo jasno – menjava je nujna. Prišel je ugledni strokovnjak, Romun Georghe Cretu, s poljsko ZAKSO zmagovalec Lige prvakov.