Odbojkarji bodo 200 dni pred domačim EP dobili novega selektorja

Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) bo v nedeljo obeležila 200 dni do septembrskega evropskega prvenstva, ki bo v štirih državah, med drugimi tudi v Sloveniji. Ob tem bo tudi sporočila ime novega selektorja, naslednika Slobodana Kovača, ki bo Slovenijo vodil v najbrž najpomembnejši sezoni v njeni zgodovini, in ga tudi predstavila, poroča STA.

Poleg domačega evropskega prvenstva se bodo Tine Urnautin njegovi kolegi letos potegovali za nastop na olimpijskih igrah, kvalifikacijski turnir bodo igrali na Poljskem, v skupini pa sta poleg domačinov še Francija in Tunizija, čaka pa jih tudi domači kvalifikacijski turnir za vstop v svetovno ligo. OZS, ki je štiri mesece po svetovnem prvenstvu prekinila sodelovanje s Kovačem, imena novega selektorja pred nedeljo še ni hotela izdati, že pred časom je izrazila željo, da bi bil to italijanski strokovnjak, ki bi šel po poti rojaka Andree Gianija, najuspešnejšega selektorja v zgodovini slovenske reprezentance.

Namesto Gardinija na klop Giuliani?

Pred časom se je načelno že dogovorila z nekdanjim italijanskim reprezentantom Andreo Gardinijem, a se je ta v zadnjem trenutku zaradi osebnih razlogov premislil. Po navedbah nekaterih slovenskih medijev pa se bo v tej vlogi preizkusil še en Italijan, 54-letni Alberto Giuliani.

Novi selektor bo deveti v zgodovini reprezentance, ki jo je po osamosvojitvi do leta 1996 vodil legendarni Viktor Krevsl, nato pa še Hrvat Vladimir Janković(1996-1997), Gregor Hribar, ki je bil edini izbran dvakrat (1997-2005, 2008-10), Iztok Kšela(2005-2008), Veselin Vuković(2010-2012), Luka Slabe(2013-2015), Giani (2015-2017) in Kovač (2017-2019).