Odbojkarska zveza Slovenije v zadevi Mujanović na strani Calcita

Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) pozorno spremlja dogajanje, povezano z odbojkarskim klubom Calcit Volley iz Kamnika in odbojkarjem Nikom Mujanovićem. Gre za spor med klubom in igralcem, v katerem je OZS v okviru svojih pristojnosti upoštevala vse lastne predpise in s tem tudi podprla stališča kluba.

V zadevi Nik Mujanović je Odbojkarska zveza Slovenije namreč v celoti spoštovala tako interne pravilnike kot sklep članov Predsedstva OZS, ki je bil sprejet na seji 16. novembra 2023, sklicani na pobudo predsednika OZS Metoda Ropreta. OZS je v celoti spoštovala tudi začasno odredbo Okrajnega sodišča v Kamniku, ki OZS prepoveduje kakršnokoli ravnanje, usmerjeno v potrditev mednarodnega prestopnega certifikata (ITC) ali sprejem druge izjave ali odločitve, ki bi igralcu omogočala prestop brez soglasja ali potrditve OK Kamnik. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke OZS je ob tem Mednarodno odbojkarsko zvezo (FIVB) obvestila, da v skladu s svojimi akti transferja za igralca Nika Mujanovića ne bo podpisala. Da bi se izognila nadaljnjim takšnim primerom, je OZS na FIVB naslovila tudi zahtevo, da FIVB izda navodila, kako v prihodnje ravnati v tovrstnih primernih, saj se načini odobritve prestopov igralcev ne zdijo primerni in se lahko razširijo na vse slovenske klube. OZS bo prek neodvisne pravne pisarne pridobila še ločeno pravno mnenje o zadevi.