Odbojkarske kvalifikacije za LP, zadnja dirka sezone motoGP in spektakel KSW

Dvorana Tabor bo v sredo gostila odbojkarski spektakel, na katerem se bosta v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov pomerili ekipi OTP banka Branik in Benfica. Na prvi tekmi so bile Mariborčanke v ključnih trenutkih premalo zbrane in vknjižile poraz s 3:1.

Zahtevna naloga v četrtek čaka tudi ljubljanske odbojkarje, ki bodo v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov gostili Dinamo iz Bukarešte. Tudi ACH Volley je prvo tekmo izgubil s 3:1.

Vikend prinaša konec sezone razreda motoGP, kjer je letos ponovno prvak postal Marc Marquez. Slednjega zaradi okrevanja po zlomu korakoida in poškodbi vezi na zadnjem prizorišču ne bo, bodo pa navijači v Valenciji videli lanskega prvaka Jorgeja Martina, ki je bil odsoten od VN Japonske, ko si je zlomil ključnico in nato prestal operacijo.

V soboto boste na svoj račun prišli tudi ljubitelji borilnih veščin, saj bomo prenašali dogodek KSW 112. Spektakel se bo odvil v poljskem Ščečinu, kjer je na sporedu devet borb.