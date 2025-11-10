Svetli način
Odbojka

Odbojkarske kvalifikacije za LP, zadnja dirka sezone motoGP in spektakel KSW

Ljubljana, 10. 11. 2025 18.45 | Posodobljeno pred 1 uro

A.M.
Tudi v tem tednu bo na VOYO veliko športnih vsebin. Dogajanje bodo v kvalifikacijah za Ligo prvakov v sredo odprle mariborske odbojkarice, dan kasneje pa bodo na delu ljubljanski odbojkarji. Vikend prinaša zadnje prizorišče letošnje sezone motoGP, v soboto pa je na sporedu borilni dogodek KSW 112.

OTP banka Branik - Benfica
OTP banka Branik - Benfica FOTO: 24ur.com

Dvorana Tabor bo v sredo gostila odbojkarski spektakel, na katerem se bosta v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov pomerili ekipi OTP banka Branik in Benfica. Na prvi tekmi so bile Mariborčanke v ključnih trenutkih premalo zbrane in vknjižile poraz s 3:1.

ACH Volley Ljubljana - Dinamo Bukarešta
ACH Volley Ljubljana - Dinamo Bukarešta FOTO: 24ur.com

Zahtevna naloga v četrtek čaka tudi ljubljanske odbojkarje, ki bodo v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov gostili Dinamo iz Bukarešte. Tudi ACH Volley je prvo tekmo izgubil s 3:1.

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi FOTO: MotoGP

Vikend prinaša konec sezone razreda motoGP, kjer je letos ponovno prvak postal Marc Marquez. Slednjega zaradi okrevanja po zlomu korakoida in poškodbi vezi na zadnjem prizorišču ne bo, bodo pa navijači v Valenciji videli lanskega prvaka Jorgeja Martina, ki je bil odsoten od VN Japonske, ko si je zlomil ključnico in nato prestal operacijo.

V soboto boste na svoj račun prišli tudi ljubitelji borilnih veščin, saj bomo prenašali dogodek KSW 112. Spektakel se bo odvil v poljskem Ščečinu, kjer je na sporedu devet borb.

Športni prenosi na VOYO v tem tednu:

sreda, 12. 11., ob 17.50 - kvalifikacije za LP: OTP banka Branik - Benfica

četrtek, 13. 11., ob 19.45 - kvalifikacije za LP: ACH Volley Ljubljana - Dinamo Bukarešta

petek, 14. 11. - nedelja, 16. 11. - motoGP: VN Valencije

sobota, 15. 11., ob 19.00 - KSW 112

