Odbojkarskega boja za prvaka še ni konec

Tudi tretja tekma je tako kot prvi dve ponudila odbojkarski maraton. Podobno kot na prvih dveh tekmah so si na začetku prednost priborile Mariborčanke, tokrat celo povedle z 2:0, a jo spet izpustile iz rok. Kamničanke so po dveh izenačenih niz, ki sta bila polna preobratov in točk v serijah, izenačile, a za razliko od prvih dveh tekem izgubile "tie break", tako kot so ga tudi v finalu pokala v Kopru.

Iza Mlakar je za Mariborčanke, ki so imele zaključno žogo že v četrtem nizu, dosegla kar 37 točk, zelo dobro predstavo je pokazala tudi organizatorka mariborske igre Andrea Tišma, med drugim je v statistiko vpisala pet blokov. Pri Kamničankah je bila s 26 točkami najučinkovitejša Maša Pucelj.

Gostje so imele v prvih dveh nizih vse niti trdno v svojih rokah. V prvem so s serijo blokov povedle z 12:6, nato vodile s 17:10, Kamničanke so se jim v končnici približale na 21:23, toda Mlakar jim je odgovorila z dvema blokoma za vodstvo 1:0. V drugem nizu varovanke Žige Kosa niso imele tako velikega padca, niz so dobile s 25:17.

V tretjem nizu so pobudo predvsem po zaslugi dobrih servisov Sare Najdič (na koncu je imela v statistiki pet asov) pobudo prevzele domače, a Štajerke vseeno niso bile daleč od zmage. Po zaostanku za pet točk so tekmice na 22. točki ujele, izenačile tudi na 23:23, a Kamničanke so z uspešnima napadoma Andjelke Radišković in Pucelj prišle do znižanje zaostanka.

Še bližje zmage so bile bankirke v četrtem nizu. Vodile so s 15:10, nato pa je Najdić spet poskrbela za serijo točk, njeni začetni udarci so gostiteljicam zagotovile sedem zaporednih. Po vnovičnem izenačenju je as Radišković Gorenke spet povsem približal izenačenju na 2:2, toda tekmice se ni dale, s tremi zaporednimi točkami so prišle do zaključne žoge. A zadnjo besedo v nizu so imele vendarle varovanke Bruna Najdiča, izenačenje jim je zagotovil blok Pucelj.

Zmagovalke je set odločal peti niz, ki so ga gostje odigrale odlično. Z dobrimi servisi so prišle do vodstva 9:3 in 12:4, niz pa nato mirno pripeljale do konca.

Četrta tekma bo v petek, 26. aprila v Mariboru.