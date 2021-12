Odbojkarski derbi suvereno ACH Volleyu

Ljubljančani v sezoni ostajajo neporaženi v vseh štirih tekmovanjih, na katerih nastopajo, občutek je, da so obračun z Mariborčani dobili s pol moči. Derbi ni postregel z negotovostjo, oranžni zmaji so imeli reči pod nadzorom od začetka do konca. Gostje so vodili le nekaj časa na začetku drugega in tretjega niza, toda nikoli za več kot točko. Zmaga domačih ni bila v nobenem nizu ogrožena.

Igralci ACH Volleyja so bili zanesljivi pri vseh elementih. Zanesljivo so držali sprejem, ki jim je omogočal uspešne napadalne akcije. Skozi tekmo jim ni bilo treba tvegati s servisi, v bloku pa je bil razpoložen Matic Videčnik, s tem elementom je dosegel pet od svojih 11 točk. Dve točki več je dosegel Alen Šket, ki je tudi prispeval edini as ljubljanske ekipe. Mariborčani niso bili razpoloženi v napadu, sami so na tekmi dosegli le 34 točk.

Calcit boljši od Salonita

V malem derbiju so tretje mesto potrdili odbojkarji Calcita Volleyja, ki so s 3:1 premagali Salonit. V prvem nizu so si odločilno prednost priigrali s petimi zaporednimi točkami, ko je bil na servisu Miha Bregar, ki je poskrbel za vodstvo 19:10. Tudi v drugem nizu prave priložnosti tekmecem niso dopustili, nato pa so izgubili tretji niz in vendarle dali nekaj upanja domačim igralcem in navijačem.

Še večje je bilo to po vodstvu Salonita 16:10 v četrtem, a sledila je serija blokov Kamničanov, s štirimi zaporednimi so se povsem približali, Jan Klobučar pa je z napadom izenačil na 16:16. Ekipi sta bili izenačeni tudi na 20. točki. V končnici pa je bil spet blok tisti element, s katerim je Calcit prišel do prednosti in zmage.