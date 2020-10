Odbojkarski legionarji: Žiga Štern prvenstvo odprl z zmago

V 7. krogu italijanskega prvenstva smo znova spremljali vse tri slovenske reprezentante. Jan Kozamernikje z Milanom s 3:0 klonil na gostovanju pri Civitanovi. Naš srednji bloker je vknjižil sedem točk, šest jih je dosegel z napadom, v katerem je bil kar 75-odstoten. Jani Kovačič je z Raveno gostoval pri Perugii in prav tako izgubil s 3:0, reprezentančni prosti igralec je tokrat sprejemal 56-odstotno. Tonček Štern je znova zelo dobro igral v dresu Padove in nanizal 16 točk (48-odstoten učinek v napadu), a je njegovo moštvo kljub temu z 1:3 izgubilo z Modeno. Alen Pajenkje v petem krogu francoske prve lige s Poitiersom prvič letos moral priznati premoč tekmecem. S 3:1 je bil močnejši drugi na lestvici, Tours, srednji bloker pa je ob tem dosegel osem točk (47-odstotna uspešnost v napadu). Poraz je, kot piše na uradni spletni strani OZS, doživel tudi Alen Šket v dresu Afyona Belediye, in sicer kar dvakrat v preteklem tednu. Najprej so bili v 10. krogu turškega prvenstva sredi tedna s 3:2 boljši odbojkarji Sorguna, potem pa v 11. krogu s 3:1 še ekipa Fenerbahčeja. Šket je na prvi tekmi ob 28-odstotni uspešnosti v napadu dosegel šest točk, na drugi pa je ob 30-odstotni uspešnosti prispeval devet točk. Njegov Afyon zaseda mesto v drugi polovici prvenstvene lestvice. Tekmi SlovenkLane Ščuke (Yesilyurt) in Eve Mori(Ilbank), ki prav tako igrata na Anatolskem polotoku, sta bili zaradi okužb s koronavirusom v obeh ekipah prestavljeni. Dejan Vinčić bi s Friedrichshafnom v Nemčiji moral pretekli konec tedna odigrati drugi krog prvenstva, a je bila tudi ta tekma prestavljena, so pa zato tekme potekale na Madžarskem, spremljali pa smo slovenski dvoboj Sare Najdič in Tine Grudina. Uspešnejša je bila slednja, potem ko je z BRSE slavila na gostovanju pri Fatum Nyiregyhazi. Grudina je k zmagi prispevala šest točk (tri z napadom, dve z blokom in eno s servisom), Najdičeva je dvakrat uspešno varala.