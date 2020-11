Odbojkarski selektor objavil seznam reprezentantk za kvalifikacije

Slovenske odbojkarice si bodo svoj tretji nastop na evropskih prvenstvih skušale priigrati v težki skupini F, v kateri se bodo na dveh kvalifikacijskih turnirjih srečale z reprezentancami Češke, Latvije in Bosne in Hercegovine. Naša dekleta se bodo na pripravah predvidoma zbrala 22. decembra. Alessandro Chiappini, ki mu bo pri delu znova pomagal Gregor Rozman, je na širši seznam uvrstil 23 odbojkaric, vabilo na priprave jih bo prejelo šestnajst. "S štabom smo v stiku z igralkami in jih tudi pozorno spremljamo, skušamo zbrati kar največ informacij, da bomo dobro pripravljeni na začetek treningov. Do zdaj sem si ogledal že precej tekem in si jih bom tudi v prihodnje. Žal so nekatere igralke trenutno zunaj pogona, kar lahko predstavlja težavo, saj ni lahko ujeti tekmovalnega ritma. Videli bomo, katera dekleta bodo konec decembra v najboljši formi, in temu prilagodili sistem dela, ki ga v primerjavi s preteklostjo ne bomo preveč spreminjali."

Priprave na kvalifikacije za evropsko prvenstvo bodo kratke, a jih bodo v našem taboru, v katerem se že dogovarjajo za pripravljalne obračune z Madžarsko in Avstrijo, skušali izkoristiti kar najbolj. "Do zdaj smo bili vajeni, da smo se imeli možnost dobro pripraviti na tekmovanja, tokrat ne bo tako. Zbrali se nismo že dolgih petnajst mesecev, v reprezentanci bo tudi nekaj sprememb. Zavedamo se, da bomo imeli na voljo le nekaj skupnih treningov, in če bo vse po sreči, tudi kakšno pripravljalno tekmo. A glede na razmere s covid-19 po Evropi je o vsem tem za zdaj še prezgodaj govoriti. Ne vemo, v kakšnem stanju bodo igralke prišle na priprave, in tu mislim tako na formo, fizično pripravljenost pa tudi na psihološko stanje. Ne glede na vse moramo razmišljati pozitivno, saj na določene stvari nimamo vpliva. Osredotočiti se moramo na naše delo in ga nadaljevati tam, kjer smo ga končali na lanskem evropskem prvenstvu," za uradno spletno stran OZS razmišlja Chaippini.