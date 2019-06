Odbojkarski selektor zadovoljen z videnim: 'Prizadevnost na zavidljivi ravni, sedaj pa gre zares'

S katerimi ekipami se bodo naši fantje pomerili za eno mesto, ki vodi v elitno Ligo narodov, FIVB Volleyball Nations League, bo znano v prihodnjih dneh, zagotovo pa v Slovenijo prihajajo Kuba in Egipt ter prvo in drugouvrščena ekipa iz evropske lige, katere zaključni turnir bo ta vikend v Estoniji, na njem pa bodo igrale Nizozemska, Turčija, Belorusija in Estonija. Z nasprotniki se v našem taboru ne obremenjujejo, osredotočajo se namreč če na lastno igro. "Treningi so naporni, po uvodnem delu zdaj začenjamo z igro 6 na 6. Poudarek bo bolj na naši igri, saj vemo, da če igramo dobro, ni toliko pomembno, kaj počne nasprotnik. Več poudarka bo zato na samem sistemu v naši igri in po enem mesecu dela že vsi nekako čakamo, da se začnejo prve tekme in Challenger, ki bo tisti pravi test za naprej," je za uradno stran OZS povedal reprezentančni bloker Alen Pajenk. Slovenski sprejemalec Klemen Čebuljse prav tako veseli začetka tekem, saj je bil dosedanji del naprav precej naporen: "V bistvu smo šele ta teden oz. včeraj začeli dajati poudarek na uigravanje 6 na 6. Do prejšnjega tedna so treningi v fitnesu in v dvorani potekali na maksimalni možni ravni, tako da upam, da bodo noge zdaj lažje in hitrejše in bomo lahko prišli do tiste želene forme, ki si jo vsi želimo pred Challenger turnirjem v Ljubljani."