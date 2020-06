Odbojkarski talent: Slovenščina ni bila tako zahtevna, kot angleščina

" Matura je resnično glavna stvar. Za mano je angleščina in slovenščina. Vsekakor obstaja minimalna skrb, kaj bo, kako bo, a ne pričakujem posebnih težav ," je povedal Mariborčan, ki mu strokovnjaki napovedujejo bleščečo športno pot. Sin nekdanjega odbojkarja Petra Možiča in nekdanje odbojkarice Mojce Voh Možič , velja za izjemno marljivega, sprejemalca, ki ima v sebi nekaj več, a vse skupaj je potrebno s treningov prenesti na igrišče.

Slovenski odbojkarji se pospešeno, po indivudualnih programih, pripravljajo na začetek nove sezone. Izjema je obetavni Rok Možič , 18-letnik, ki je že okusil slast igranja v vrstah evropskih podprvakov. Prioriteta v njegovem življenju je namreč zrelostni izpit imenovan matura. Do takrat pa v prvi vrsti zgolj vzdržuje kondicijo, igra odbojko na mivki, se odpravi tudi v Ljubljano, kjer igra v družbi kapetana slovenske izbrane vrste Tineta Urnauta .

Uspešen je tudi na mivki, z Rokom Bračkom sta bila celo evropska podprvaka v kategoriji do 18 let. A ta hip je odbojka na 2. mestu, prioriteta pa šola, kjer ga matura loči od uspešnega zaključka mariborske II. Gimnazije. »Ravno zaradi tega oče skrbi za pogovore z mojimi potencialnimi delodajalci za prihodnjo sezono. Obstaja tudi možnost, da bi ostal v Mariboru, tu imam vse, tu je družina, kondicijski trener,« dodaja Možič, ki priznava, da bi si želel v Italijo, a v novi sezoni to še ne bo mogoče. Razlog tiči v vodstvu lige, saj bodo v novi sezoni, najmlajši neitalijani v tekmovanju, tisti igralci letnika 2001.